Де і коли 24 грудня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання
Сьогодні, 17:55
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Перебої з електрикою триватимуть з 8.00 до 17.00
24 грудня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.
З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами:
- вул. Лізи Чайкіної, 2-17;
- вул. Вадима Пугачова, 6;
- вул. Чкалова, 186, 188;
- вул. Партизанська, 20;
- пров. Партизанський, 12-21;
- пров. Медовий, 2-25;
- пров. Кузьми Дерев'янка, 17, 22;
- вул. Софіївська, 68-80;
- вул. Горького, 5-11;
- вул. Івана Мазепи, 59, 63/12, 65.
З 8.00 до 17.00 через проведення робіт з виконання інвестиційної програми світла не буде за адресами:
- вул. Чорноморська, 15-64;
- вул. Космонавтів, 41-60;
- вул. Гайдамацька, 11-46;
- вул. Ліщинова, 4-31;
- вул. Кавалерійська, 8-49;
- вул. Василя Стуса, 32-64;
- вул. Академіка Герасимовича, 31-49;
- пров. Пилипа Орлика, 4-10;
- пров. Космонавтів, 1-76;
- пров. Бородинський, 1-31;
- пров. Чорноморський, 4-17;
- пров. Грузинський, 1-10;
- пров. Чигиринський, 1-17;
- пров. Олега Ольжича, 1-32.