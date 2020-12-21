1
Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.12.2020 11:00
Підтверджені:
Україна970993
Кременчук4407
Хворі:
Україна368060
Кременчук1402
Одужало:
Україна586268
Кременчук2882
Померло:
Україна16665
Кременчук123
Кременчук

Де і коли 24 грудня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 17:55 Переглядів: 521

 

Перебої з електрикою триватимуть з 8.00 до 17.00

24 грудня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.


З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами:

  • вул. Лізи Чайкіної, 2-17;
  • вул. Вадима Пугачова, 6;
  • вул. Чкалова, 186, 188;
  • вул. Партизанська, 20;
  • пров. Партизанський, 12-21;
  • пров. Медовий, 2-25;
  • пров. Кузьми Дерев'янка, 17, 22;
  • вул. Софіївська, 68-80;
  • вул. Горького, 5-11;
  • вул. Івана Мазепи, 59, 63/12, 65.


З 8.00 до 17.00 через проведення робіт з виконання інвестиційної програми світла не буде за адресами:

  • вул. Чорноморська, 15-64;
  • вул. Космонавтів, 41-60;
  • вул. Гайдамацька, 11-46;
  • вул. Ліщинова, 4-31;
  • вул. Кавалерійська, 8-49;
  • вул. Василя Стуса, 32-64;
  • вул. Академіка Герасимовича, 31-49;
  • пров. Пилипа Орлика, 4-10;
  • пров. Космонавтів, 1-76;
  • пров. Бородинський, 1-31;
  • пров. Чорноморський, 4-17;
  • пров. Грузинський, 1-10;
  • пров. Чигиринський, 1-17;
  • пров. Олега Ольжича, 1-32.
0
Автор: Катерина Турубара
Теги: Полтаваоблэнерго отключение света график
компанія «Інтера Люкс»

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх