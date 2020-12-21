Де і коли 24 грудня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

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Перебої з електрикою триватимуть з 8.00 до 17.00

24 грудня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.





З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами:

вул. Лізи Чайкіної, 2-17;

вул. Вадима Пугачова, 6;

вул. Чкалова, 186, 188;

вул. Партизанська, 20;

пров. Партизанський, 12-21;

пров. Медовий, 2-25;

пров. Кузьми Дерев'янка, 17, 22;

вул. Софіївська, 68-80;

вул. Горького, 5-11;

вул. Івана Мазепи, 59, 63/12, 65.





З 8.00 до 17.00 через проведення робіт з виконання інвестиційної програми світла не буде за адресами: