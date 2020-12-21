Битва за Дніпро: хокеїсти «Кременчука» зійдуться у двобої з «Дніпром»

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 282 Коментарів: 1

Завтра, 24 грудня, завершувати 20-й тур УХЛ Паріматч буде «битва за Дніпро» в Херсоні. До цього матчу обидва колективи готуються в доброму гуморі, так як в минулому турі і «Дніпро», і «Кременчук» впевнено здобули свої перемоги. Підопічні Підгурського обіграли одного з своїх прямих конкурентів за ТОП-4 («Краматорськ») з рахунком 3:0. Варто відзначити, що за херсонців по шайбі закинули юні форварди - Брага і Панасенко. Про це повідомляє пресслужба УХЛ.





У свою чергу, «Кременчук» також всуху обіграв «Білий Барс» з рахунком 6:0, в якому дублем відзначився Ворона. Варто відзначити, що в цьому матчі Новицький записав на свій рахунок перший шатаут в сезоні, а кіпер «Барсів» скоїв потужний сейв.





Кременчужанин Гліб Варава відзначився за рідний клуб





18-річний універсальний гравець ХК «Кременчук» Гліб Варава, який виступає за ігрової необхідності в обороні або атаці, відзначився дебютною шайбою в новому сезоні і поділився враженням від перемоги 6:0 над «Білим Барсом». Про це повідомляє пресслужба клубу.

- Перемогли в хорошому матчі, де треба було не тільки грати, але і показувати самовідданість, адже суперник грав в жорсткий хокей.

- За рахунок чого вдалося не пропустити вперше в новому сезоні?





- Краще сконцентрувалися і догравали в ключових моментах в обороні.





- Вітаємо Вас з першою закинутою шайбою в сезоні і другою важливою у матчі. Які враження?





- Хороші, адже завжди хочеться відзначитися голом. Спасибі партнерам, що допомогли мені в цьому.









- Тренерський штаб Вас використовує в матчі як універсала - за потребою в обороні або атаці. А де Вам найбільше подобається грати?





- Діємо по ситуації. Головне, що мені дають ігровий час, а там вже справа за мною, як перебудуватися по ходу поєдинку.





- Чи можна сказати, що після двох переконливих перемог команда повернула собі чемпіонську гру?





- Потрібно ще краще грати, і ми на шляху до цього.









«Кременчук» відзаявил Максима Волкова





На адресу Української хокейної ліги надійшов відзаявочний список від «Кременчука». Клуб виключив зі свого складу нападника Максима Волкова. У 13 матчах нинішнього сезону форвард набрав 4 (1+3) очки при показнику корисності +6, відзначившись переможним голом у воротах «Крижаних Вовків».





За свою кар'єру 35-річний Волков провів 526 матчів в чемпіонаті Казахстану і 144 зустрічі в ВХЛ, зігравши також за збірну Казахстану на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А в сезоні 2017/18, який проходив в Києві.

«Битва за Дніпро»





В очних зустрічах нинішнього сезону «містяни» двічі здобули перемогу в «битвах за Дніпро» з пристойною різницею шайб - 7:2.

В їх останній зустрічі, яка завершилася перемогою «Кременчука» (4:1), варто було б відзначити два моменти - блискуча і гольова контратака у виконанні форвардів «Кременчука» Савченко і Ворони, а також хитрий фінт у виконанні Денискіна.













З огляду на те, що обидва клуби ведуть боротьбу за потрапляння в ТОП-3 чемпіонату, то кожна шайба може стати вирішальною, а кожне очко - цінним.