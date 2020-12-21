Битва за Дніпро: хокеїсти «Кременчука» зійдуться у двобої з «Дніпром»

Завтра, 24 грудня, завершувати 20-й тур УХЛ Паріматч буде «битва за Дніпро» в Херсоні. До цього матчу обидва колективи готуються в доброму гуморі, так як в минулому турі і «Дніпро», і «Кременчук» впевнено здобули свої перемоги. Підопічні Підгурського обіграли одного з своїх прямих конкурентів за ТОП-4 («Краматорськ») з рахунком 3:0. Варто відзначити, що за херсонців по шайбі закинули юні форварди - Брага і Панасенко. Про це повідомляє пресслужба УХЛ.
У свою чергу, «Кременчук» також всуху обіграв «Білий Барс» з рахунком 6:0, в якому дублем відзначився Ворона. Варто відзначити, що в цьому матчі Новицький записав на свій рахунок перший шатаут в сезоні, а кіпер «Барсів» скоїв потужний сейв.
18-річний універсальний гравець ХК «Кременчук» Гліб Варава, який виступає за ігрової необхідності в обороні або атаці, відзначився дебютною шайбою в новому сезоні і поділився враженням від перемоги 6:0 над «Білим Барсом». Про це повідомляє пресслужба клубу.
- Перемогли в хорошому матчі, де треба було не тільки грати, але і показувати самовідданість, адже суперник грав в жорсткий хокей.
- За рахунок чого вдалося не пропустити вперше в новому сезоні?
- Краще сконцентрувалися і догравали в ключових моментах в обороні.
- Вітаємо Вас з першою закинутою шайбою в сезоні і другою важливою у матчі. Які враження?
- Хороші, адже завжди хочеться відзначитися голом. Спасибі партнерам, що допомогли мені в цьому.
- Тренерський штаб Вас використовує в матчі як універсала - за потребою в обороні або атаці. А де Вам найбільше подобається грати?
- Діємо по ситуації. Головне, що мені дають ігровий час, а там вже справа за мною, як перебудуватися по ходу поєдинку.
- Чи можна сказати, що після двох переконливих перемог команда повернула собі чемпіонську гру?
- Потрібно ще краще грати, і ми на шляху до цього.
На адресу Української хокейної ліги надійшов відзаявочний список від «Кременчука». Клуб виключив зі свого складу нападника Максима Волкова. У 13 матчах нинішнього сезону форвард набрав 4 (1+3) очки при показнику корисності +6, відзначившись переможним голом у воротах «Крижаних Вовків».
За свою кар'єру 35-річний Волков провів 526 матчів в чемпіонаті Казахстану і 144 зустрічі в ВХЛ, зігравши також за збірну Казахстану на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А в сезоні 2017/18, який проходив в Києві.
В очних зустрічах нинішнього сезону «містяни» двічі здобули перемогу в «битвах за Дніпро» з пристойною різницею шайб - 7:2.
В їх останній зустрічі, яка завершилася перемогою «Кременчука» (4:1), варто було б відзначити два моменти - блискуча і гольова контратака у виконанні форвардів «Кременчука» Савченко і Ворони, а також хитрий фінт у виконанні Денискіна.
З огляду на те, що обидва клуби ведуть боротьбу за потрапляння в ТОП-3 чемпіонату, то кожна шайба може стати вирішальною, а кожне очко - цінним.