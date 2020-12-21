У Пришибі з’явився «Атаман» - школярі отримали сучасний автобус

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 132

22 грудня Пришибська громада стала власником новенького шкільного автобуса ATAMAN, який відповідає всім вимогам для перевезення дітей та має додаткові рівні безпеки: обмеження швидкості, звукову та світлову сигналізації, ремені безпеки, укомплектований вогнегасниками і медичними аптечками. Автобус розрахований на 18 пасажирських місць і буде підвозити дітей із сіл всієї ОТГ до навчального закладу Пришиба.





Подарував громаді автобус за 2 млн грн Єристівський ГЗК, що входить у групу Ferrexpo, а пакет документів та ключі вручили – директор комерційний ЄГЗК Віктор Міщенко, начальник відділу земельних питань Микола Полюхович та начальник відділу зв’язків із громадськістю та ЗМІ Олександр Колеснік.









- Громада відчувала гостру необхідність у транспорті. Сподіваємося, що це не просто автобус, а насамперед безпека дітей у дорозі до школи, спокій батьків і, звичайно, забезпечення рівного доступу до якісної освіти кожного школяра, який проживає у сільській місцевості. Адже відтепер діти долатимуть шлях до школи у комфортних і безпечних умовах, - зазначив Олександр Колеснік.





Віктор Міщенко наголосив, що соціальна відповідальність бізнесу полягає у гармонійному співіснуванні, постійному діалозі із суспільством та участі у вирішенні найгостріших соціальних проблем. Саме завдяки такій співпраці у Пришибської ОТГ з’явився новий шкільний автобус, адже на меті – створення рівних можливостей для всіх учнів. Цим питанням переймалася директорка опорного закладу «Пришибський ЗЗСО I-III ступенів» Марина Гальченко та депутатський корпус Пришибської сільської ради минулого скликання на чолі з Валентиною Городянко.





- Наш досвід свідчить, що побудувати успішний соціально відповідальний бізнес в Україні хоч і складно, але можливо. Це передусім залежить від потенціалу самої компанії та її керівництва. Із початку своєї діяльності ми поставили перед собою таку мету і, незважаючи на будь-які перешкоди, рухаємося до неї, - резюмував Віктор Міщенко.





Микола Полюхович додав, що на кошти компанії ремонтуються школи та лікарні, утеплюються дитячі садки, ремонтуються дороги, відновлюється освітлення та водопостачання.





- Ми пишаємося тим, що сьогодні учні школи, якій ми допомагаємо, отримують перемоги на олімпіадах і у спортивних змаганнях, - наголосив він.