У Пришибі з’явився «Атаман» - школярі отримали сучасний автобус

Автобус розрахований на 18 місць і доставлятиме дітей із сіл всієї ОТГ до навчального закладу Пришиба
22 грудня Пришибська громада стала власником новенького шкільного автобуса ATAMAN, який відповідає всім вимогам для перевезення дітей та має додаткові рівні безпеки: обмеження швидкості, звукову та світлову сигналізації, ремені безпеки, укомплектований вогнегасниками і медичними аптечками. Автобус розрахований на 18 пасажирських місць і буде підвозити дітей із сіл всієї ОТГ до навчального закладу Пришиба.
Подарував громаді автобус за 2 млн грн Єристівський ГЗК, що входить у групу Ferrexpo, а пакет документів та ключі вручили – директор комерційний ЄГЗК Віктор Міщенко, начальник відділу земельних питань Микола Полюхович та начальник відділу зв’язків із громадськістю та ЗМІ Олександр Колеснік.
Віктор Міщенко наголосив, що соціальна відповідальність бізнесу полягає у гармонійному співіснуванні, постійному діалозі із суспільством та участі у вирішенні найгостріших соціальних проблем. Саме завдяки такій співпраці у Пришибської ОТГ з’явився новий шкільний автобус, адже на меті – створення рівних можливостей для всіх учнів. Цим питанням переймалася директорка опорного закладу «Пришибський ЗЗСО I-III ступенів» Марина Гальченко та депутатський корпус Пришибської сільської ради минулого скликання на чолі з Валентиною Городянко.
Микола Полюхович додав, що на кошти компанії ремонтуються школи та лікарні, утеплюються дитячі садки, ремонтуються дороги, відновлюється освітлення та водопостачання.