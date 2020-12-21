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Кременчук, Полтавщина, Благодійність

У Пришибі з’явився «Атаман» - школярі отримали сучасний автобус

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 132

Автобус розрахований на 18 місць і доставлятиме дітей із сіл всієї ОТГ до навчального закладу Пришиба

22 грудня Пришибська громада стала власником новенького шкільного автобуса ATAMAN, який відповідає всім вимогам для перевезення дітей та має додаткові рівні безпеки: обмеження швидкості, звукову та світлову сигналізації, ремені безпеки, укомплектований вогнегасниками і медичними аптечками. Автобус розрахований на 18 пасажирських місць і буде підвозити дітей із сіл всієї ОТГ до навчального закладу Пришиба.


Подарував громаді автобус за 2 млн грн Єристівський ГЗК, що входить у групу Ferrexpo, а пакет документів та ключі вручили – директор комерційний ЄГЗК Віктор Міщенко, начальник відділу земельних питань Микола Полюхович та начальник відділу зв’язків із громадськістю та ЗМІ Олександр Колеснік.


 


- Громада відчувала гостру необхідність у транспорті. Сподіваємося, що це не просто автобус, а насамперед безпека дітей у дорозі до школи, спокій батьків і, звичайно, забезпечення рівного доступу до якісної освіти кожного школяра, який проживає у сільській місцевості. Адже відтепер діти долатимуть шлях до школи у комфортних і безпечних умовах, - зазначив Олександр Колеснік.

 

Допомога лікарням у 2020 році обійшлася Ferrexpo у 55 мільйонів, з них 14 пішли на Кременчук


Віктор Міщенко наголосив, що соціальна відповідальність бізнесу полягає у гармонійному співіснуванні, постійному діалозі із суспільством та участі у вирішенні найгостріших соціальних проблем. Саме завдяки такій співпраці у Пришибської ОТГ з’явився новий шкільний автобус, адже на меті – створення рівних можливостей для всіх учнів. Цим питанням переймалася директорка опорного закладу «Пришибський ЗЗСО I-III ступенів» Марина Гальченко та депутатський корпус Пришибської сільської ради минулого скликання на чолі з Валентиною Городянко.


- Наш досвід свідчить, що побудувати успішний соціально відповідальний бізнес в Україні хоч і складно, але можливо. Це передусім залежить від потенціалу самої компанії та її керівництва. Із початку своєї діяльності ми поставили перед собою таку мету і, незважаючи на будь-які перешкоди, рухаємося до неї, - резюмував Віктор Міщенко.


Микола Полюхович додав, що на кошти компанії ремонтуються школи та лікарні, утеплюються дитячі садки, ремонтуються дороги, відновлюється освітлення та водопостачання.


- Ми пишаємося тим, що сьогодні учні школи, якій ми допомагаємо, отримують перемоги на олімпіадах і у спортивних змаганнях, - наголосив він.
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Автор: Аліса Котова
Теги: Пришиб школярі автобус благодійність Ferrexpo
компанія «Інтера Люкс»

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