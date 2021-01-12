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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Депутат у Полтаві приймає громадян у церкві, а де приймають депутати Кременчука

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 622

 
Депутатів розподілили по 6 округах

Депутати Кременчуцької міської ради визначилися з округами та графіком прийому громадян. Цікаво, що у Полтаві депутат від ЄС Олександр Дедюхін відкрив приймальню у Свято-Миколаївському храмі. Де й коли прийматимуть депутати Кременчука - розглянемо детальніше. 


Депутат Геннадій Іванян вирішив не обмежуватися одним округом й приймає по всім 6 округам.


Графік прийому виборців депутатами VIIІ скликання

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області


Територіальний округ №1


Прізвище, ім’я та по батькові /

Політична партія

від якої обрано депутата

День

прийому

Час прийому

(год)

Місце прийому

Телефон

Ющенко

Олександр

Петрович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ

«СЛУГА НАРОДУ»

1 та 3

середа

щомісяця

З 15.00

до 17.00

Приймальня Народного депутата України

Мовчана Олексія Васильовича

«Зе! Офіс Кременчук»

вул.Соборна, буд.26/37

Бокован

Микола

Володимирович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА

МАЙБУТНЄ»

1

вівторок

щомісяця

З 15.00

до 17.00

Вул.Троїцька,буд.23/33

(громадська приймальня Народного депутата Юрія Шаповалова)

Чернишова

Вікторія

Валеріївна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА

МАЙБУТНЄ»

1

вівторок

щомісяця

З 15.00

до 17.00

Вул.Троїцька,буд.23/33

Алєксєєв

Євгеній Олександрович

Політична партія

«Рідне місто»

1 та 3

вівторок

щомісяця

З 17.00

до 18.30

Вул. Соборна, буд.7

(громадська приймальня ПП «Рідне місто»)

Котляр

Віталій

Юрійович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ

«ЄВРОПЕЙСЬКА

СОЛІДАРНІСТЬ»

Щодня

(з понеділка

по

п’ятницю)

З 09.00

до 17.00

Громадська приймальня депутата

Вул. Соборна, буд. 4/28

(067)4442500

Шляхова

Ольга

Олегівна

політична партія

Всеукраїнське об’єднання

«Батьківщина»

3

четвер

щомісяця

З 14.00

до 15.00

Вул. Першотравнева, буд.43

(097)5220502

Лазоренко

Богдан

Русланович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ

«ЄВРОПЕЙСЬКА

СОЛІДАРНІСТЬ»

1 та 4

середа

щомісяця

З 10.00

до 18.00

Просп. Свободи, буд. 58/2,

ПК «КрАЗ» (кабінет No 6)

Останній

понеділок

щомісяця

З 16.00

до 19.00

Вул. Троїцька, буд. 33 (офіс адвоката), 1 поверх


Територіальний округ №2


Прізвище, ім’я та по батькові/

Політична партія

від якої обрано депутата

День

прийому

Час прийому

(год)

Місце

прийому

No

контакт

центру

Телефон

Штефан

Ігор

Олександрович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ

«СЛУГА НАРОДУ»

1 та 3

вівторок

щомісяця

З 15.00

до 17.00

Приймальня Народного депутата України

Мовчана Олексія Васильовича

«Зе! Офіс Кременчук»

вул . Соборна, буд. 26/37

Мирошніченко

Валерій

Вікторович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА

МАЙБУТНЄ»

1

вівторок

щомісяця

З 15.00

до 17.00

Вул. Миру, буд.13

(приміщення контакт-центру No 11)

11

(067)5303129

Головач

Олександр

Леонідович

політична партія

Всеукраїнське об’єднання

«Батьківщина»

2

вівторок

щомісяця

З 15.00

до 18.00

Офіс Кременчуцької міської партійної

організації ВО «Батьківщина»

Вул. Жадова,12, офіс 4 (2 поверх)

(068)4903692

Пищита

Світлана

Миколаївна

політична партія

Всеукраїнське об’єднання

«Батьківщина»

3

вівторок

щомісяця

З 16.00

до 18.00

Офіс Кременчуцької міської партійної

організації ВО «Батьківщина»

Вул. Жадова,12, офіс 4 (2 поверх)

(068)4903692

Шварцман

Ігор

Матвійович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ

«ОПОЗИЦІЙНА

ПЛАТФОРМА – ЗА

ЖИТТЯ»

Понеділок-

четвер щомісяця

З 09.00

до 18.00

Вул. Київська, буд.8

Приймальня (р-н «Макдональдс»)

(067)1377788

2

субота

щомісяця

З 10.00

до 13.00

Вул. Київська, буд.8

Приймальня (р-н «Макдональдс»)

(067)1377788

2 субота щомісяця

З 10.00

до 12.00

Особистий прийом

Вул. Київська, буд. 8 (р-н «Макдональдс»)

(067)1377788

Бордюг

Євгеній

Сергійович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ

«СЛУГА НАРОДУ»

Остання

п’ятниця

щомісяця

З 15.00

до 17.00

Приймальня Народного депутата України

Мовчана Олексія Васильовича

«Зе! Офіс Кременчук»

Вул . Соборна, буд. 26/37.

Ярош

Сергій

Михайлович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ

«ЄВРОПЕЙСЬКА

СОЛІДАРНІСТЬ»

кожний

четвер

щомісяця

З 17.00

до 19.00

Вул. Небесної Сотні, буд. 30

Прийом буде відбуватись

з 1 березня 2021 року

(068)2374540


Територіальний округ №3


Прізвище, ім’я та по батькові /

Політична партія

від якої обрано депутата

День

прийому

Час прийому

(год)

Місце прийому

No

контакт

центру

Телефон

Порчирян

Сергій

Михайлович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ

«СЛУГА НАРОДУ»

1 та 3

середа

щомісяця

З 16.00

до 18.00

Вул. Лесі Українки, буд. 138

(067)8289095

Калашник Олександр

Вікторович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ

«ЗА МАЙБУТНЄ»

1

вівторок щомісяця

З 15.00

до 17.00

Пров. Гомельський, буд. 22 (приміщення контакт-центру No 4)

4

(067)5301894

Брижаха

Костянтин

Григорович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ

«ОПОЗИЦІЙНА

ПЛАТФОРМА – ЗА

ЖИТТЯ»

4

вівторок

щомісяця

З 16.00

до 17.30

Вул. Героїв Крут, буд. 3,

(приміщення клубу «Мрія» ОДЮКа)

(098)1056447

3

середа

щомісяця

З 15.00

до 16.30

Бульв. Пушкіна, буд.22 (Бізнес-центр

«Бульвар», 1-й поверх)

(050)3460219

Українець

Вадим

Веніамінович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ

«ЄВРОПЕЙСЬКА

СОЛІДАРНІСТЬ»

1 та

остання

п’ятниця

щомісяця

З 16.00

до 19.00

Вул. Халаменюка, буд. 5а

740202


Територіальний округ №4


Прізвище, ім’я та по батькові /

Політична партія

від якої обрано депутата

День

прийому

Час прийому

(год)

Місце прийому

No

контакт

центру

Телефон

Волкова

Валерія

Миколаївна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ

«СЛУГА НАРОДУ»

2 та 4

вівторок

щомісяця

2 вівторок

З 10.00

до 13.00

4 вівторок

З 14.00

до 17.00

Приміщення Приватного підприємства

«Зеус Нет»

Просп. Лесі Українки, буд. 78 Б

Макаров Андрій

Ігорович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА

МАЙБУТНЄ»

1 четвер

щомісяця

З 14.00

до 17.00

Просп. Лесі Українки, буд.72

(приміщення контакт – центру No3)

3

(067)5301538

Березянський

Олександр

Вадимович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ

«ОПОЗИЦІЙНА

ПЛАТФОРМА – ЗА

ЖИТТЯ»

2 та 4

середа

щомісяця

З 17.00

до 19.00

Вул. Молодіжна, буд. 21 (окремий вхід до

будинку).

(096)6443138

1 та 3

середа

щомісяця

З 17.00

до 19.00

вул. Володимира Великого, буд. 26

(приміщення контакт – центру No2)

2

(067)5301883

1

вівторок

щомісяця

Бульвар Пушкіна, буд. 22

(Бізнес- центр «Бульвар», 1-й поверх)

Чураков

Федір

Миколайович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ

«ОПОЗИЦІЙНА

ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»

1

середа

щомісяця

З 16.00

до 18.00

Вул. Лесі Українки, буд. 24

(приміщення контакт-центру No 1)

1

(067)5301350

2 та 4

середа

щомісяця

З 16.00

до 18.00

Вул. Володимира Великого, буд. 26

(приміщення контакт-центру No 2)

2

(067)5301883

3

середа

щомісяця

З 16.00

до 18.00

Вул. Лесі Українки, буд.72

(приміщення контакт-центру No 3)

3

(067)5301538

1

понеділок

щомісяця

З 14.00

до 16.00

Бульвар Пушкіна, буд. 22

(Бізнес- центр «Бульвар», 1-й поверх)

Роженко

Олександр

Анатолійович

Політична партія

«Рідне місто»

2

понеділок

щомісяця

З 16.00

до 18.00

Вул. Якова Петруся, буд. 140

(приміщення навчально-виробничого

комбінату)

794770

Яворський

В’ячеслав

Вікторович

Політична партія

«Рідне місто»

1 та 3

вівторок

щомісяця

З 16.00

до 18.00

Вул. Соборна, буд.7

(громадська приймальня

ПП «Рідне місто»)

(067)7541721

Волошин

Василь

Васильович

Політична партія

«Рідне місто»

1 та 3

середа

щомісяця

З 16.00

до 18.00

Вул. Володимира Великого, буд.26 (приміщення контакт-центру No 2)

2

(067)5301883


Територіальний округ №5


Прізвище, ім’я та по батькові /

Політична партія

від якої обрано депутата

День

прийому

Час прийому

(год)

Місце прийому

No

контакт

центру

Телефон

Кочуров

Ілля

Михайлович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ

«СЛУГА НАРОДУ»

2 та 4

четвер

щомісяця

З 15.00

до 17.00

Приймальня Народного депутата України

Мовчана Олексія Васильовича

«Зе! Офіс Кременчук»

вул. Соборна, буд. 26/37.

Мирошніченко

Кристина

Юріївна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА

МАЙБУТНЄ»

2

понеділок

щомісяця

З 15.00

до 17.00

Вул.Троїцька, буд. 23/33

Сергієнко

Тетяна

Павлівна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА

МАЙБУТНЄ»

2

вівторок

щомісяця

З 16.00

до 18.00

Вул. Мічуріна, буд.73

( приміщення контакт – центру No 19)

19

(067)5794738

Лихошвай Наталія Валентинівна

Політична партія

«Рідне місто»

2 та 3

вівторок

щомісяця

З 17.30

до 19.00

Вул. Мічуріна, буд.73

(філія бібліотеки No 9)

Мусієнко

Катерина

Сергіївна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ

«ЄВРОПЕЙСЬКА

СОЛІДАРНІСТЬ»

кожна

субота

щомісяця

З 13.00

до 15.00

Вул. Небесної Сотні, буд. 30

Прийом буде відбуватись

з 1 березня 2021 року

(068)2374540


Територіальний округ №6


Прізвище, ім’я та по батькові /

Політична партія

від якої обрано депутата

День

прийому

Час прийому

(год)

Місце прийому

No

контакт

центру

Телефон

Проценко

Зінаїда

Валеріївна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА

МАЙБУТНЄ»

1

вівторок

щомісяця

З 17.00

до 18.00

Вул. набережна Лейтенанта Дніпрова, буд. 76

(приміщення контакт-центру No 23)

23

(067)5794722

Угніч

Григорій

Анатолійович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА

МАЙБУТНЄ

4 четвер

щомісяця

З 15.00

до 17.00

Вул. Івана Приходька, буд. 91 (приміщення контакт-центру No 22)

22

(067)5794741

Кармазин

Дмитро

Віталійович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ

«ОПОЗИЦІЙНА

ПЛАТФОРМА – ЗА

ЖИТТЯ»

1

четвер

щомісяця

З 14.00

до 16.00

Вул. Республіканська, буд. 81

(приміщення контакт-центру No 24)

24

(067)5795166

(050)3057909

3

четвер

щомісяця

З 14.00

до 16.00

Вул. Приходька, буд. 91

(приміщення контакт-центру No 22)

22

(067)5794741

Погужельська

Наталія

Іванівна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ

«ОПОЗИЦІЙНА

ПЛАТФОРМА – ЗА

ЖИТТЯ»

Кожний

вівторок

щомісяця

З 14.00

до 16.00

Вул. Республіканська, буд. 81

(приміщення контакт-центру No 24)

24

(067)5795166

Кожний

четвер

щомісяця

З 10.00

до 12.00

Вул. Республіканська, буд. 81

(приміщення контакт-центру No 24)

24

(067)5795166

Понеділок,

середа

щомісяця

З 10.00

до 15.00

Бульв. Пушкіна, б.22

(приміщення Бізнес-центру «Бульвар», 1

поверх)

(067)4055028

(096)5240961

2

субота

щомісяця

З 10.00

до 13.00

Вул. Київська, буд.8

Приймальня (р-н «Макдональдс»)

(067)1377788

2

субота

щомісяця

З 10.00

до 12.00

Особистий прийом

Вул. Київська, буд. 8 (р-н «Макдональдс»)

(067)1377788

Нікіфоров

Олександр

Ігоревич

Політична партія

«Рідне місто»

Щовівторка

щомісяця

З 14.00

до 16.00

Вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова,

буд. 76

(приміщення контакт-центру No 23)

23

(067)5303125

(067)5794722

Петренко

Інна

Анатоліївна

Політична партія

«Рідне місто»

2

четвер

щомісяця

З 14.00

до 17.00

Вул. Івана Приходька, буд.36

(приміщення контакт-центру No 20)

20

(097)2077266

(067)5794732

Плескун

Олександр

Володимирович

Політична партія

«Рідне місто»

2

вівторок

щомісяця

З 14.00

до 17.00

Вул. Республіканська, буд.81

(приміщення контакт-центру No 24)

24

(067)5795166

(098)0933699

Гориславець

Лариса

Олексіївна

1

вівторок

щомісяця

З 14.00

до 17.00

Вул. Івана Приходька, буд. 36

(приміщення контакт-центру No 20)

На час карантину

Вул. Івана Приходька, буд. 90

Краківська районна адміністрація

(кабінет No 219)

Після завершення карантину

20

(067)5794732

(068)0006418


Територіальні округи 1, 2, 3, 4, 5, 6

Прізвище, ім’я та по батькові /

Політична партія

від якої обрано депутата

День

прийому

Час прийому

(год)

Місце прийому

No

контакт

центру

Телефон

Іванян

Геннадій

Михайлович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ

«ОПОЗИЦІЙНА

ПЛАТФОРМА

– ЗА ЖИТТЯ»

Понеділок

-

п’ятниця

щомісяця

З 09.00

до 17.00

Громадська приймальня

Бульвар Пушкіна, буд. 22

Бізнес-центр «Бульвар», 1 поверх

(067)4055028

3

четвер

щомісяця

З 16.00

до 18.00

Особистий прийом

Бульвар Пушкіна, буд. 22

Бізнес

-центр «Бульвар», 1 поверх

(097)1217228

2

вівторок

щомісяця

З 16.00

до 18.00

Вул. Республіканська, буд.81

(приміщення контакт

-центру No 24)

24

(067)5795166

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Автор: Альона Душенко
Теги: депутати прийом Кременчуцька міська рада

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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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