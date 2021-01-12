Депутат у Полтаві приймає громадян у церкві, а де приймають депутати Кременчука

Депутати Кременчуцької міської ради визначилися з округами та графіком прийому громадян. Цікаво, що у Полтаві депутат від ЄС Олександр Дедюхін відкрив приймальню у Свято-Миколаївському храмі. Де й коли прийматимуть депутати Кременчука - розглянемо детальніше.
Депутат Геннадій Іванян вирішив не обмежуватися одним округом й приймає по всім 6 округам.
|
Прізвище, ім’я та по батькові /
Політична партія
від якої обрано депутата
|
День
прийому
|
Час прийому
(год)
|
Місце прийому
|
Телефон
|
Ющенко
Олександр
Петрович
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«СЛУГА НАРОДУ»
|
1 та 3
середа
щомісяця
|
З 15.00
до 17.00
|
Приймальня Народного депутата України
Мовчана Олексія Васильовича
«Зе! Офіс Кременчук»
вул.Соборна, буд.26/37
|
Бокован
Микола
Володимирович
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА
МАЙБУТНЄ»
|
1
вівторок
щомісяця
|
З 15.00
до 17.00
|
Вул.Троїцька,буд.23/33
(громадська приймальня Народного депутата Юрія Шаповалова)
|
Чернишова
Вікторія
Валеріївна
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА
МАЙБУТНЄ»
|
1
вівторок
щомісяця
|
З 15.00
до 17.00
|
Вул.Троїцька,буд.23/33
|
Алєксєєв
Євгеній Олександрович
Політична партія
«Рідне місто»
|
1 та 3
вівторок
щомісяця
|
З 17.00
до 18.30
|
Вул. Соборна, буд.7
(громадська приймальня ПП «Рідне місто»)
|
Котляр
Віталій
Юрійович
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«ЄВРОПЕЙСЬКА
СОЛІДАРНІСТЬ»
|
Щодня
(з понеділка
по
п’ятницю)
|
З 09.00
до 17.00
|
Громадська приймальня депутата
Вул. Соборна, буд. 4/28
|
(067)4442500
|
Шляхова
Ольга
Олегівна
політична партія
Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина»
|
3
четвер
щомісяця
|
З 14.00
до 15.00
|
Вул. Першотравнева, буд.43
|
(097)5220502
|
Лазоренко
Богдан
Русланович
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«ЄВРОПЕЙСЬКА
СОЛІДАРНІСТЬ»
|
1 та 4
середа
щомісяця
|
З 10.00
до 18.00
|
Просп. Свободи, буд. 58/2,
ПК «КрАЗ» (кабінет No 6)
|
Останній
понеділок
щомісяця
|
З 16.00
до 19.00
|
Вул. Троїцька, буд. 33 (офіс адвоката), 1 поверх
|
Прізвище, ім’я та по батькові/
Політична партія
від якої обрано депутата
|
День
прийому
|
Час прийому
(год)
|
Місце
прийому
|
No
контакт
центру
|
Телефон
|
Штефан
Ігор
Олександрович
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«СЛУГА НАРОДУ»
|
1 та 3
вівторок
щомісяця
|
З 15.00
до 17.00
|
Приймальня Народного депутата України
Мовчана Олексія Васильовича
«Зе! Офіс Кременчук»
вул . Соборна, буд. 26/37
|
Мирошніченко
Валерій
Вікторович
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА
МАЙБУТНЄ»
|
1
вівторок
щомісяця
|
З 15.00
до 17.00
|
Вул. Миру, буд.13
(приміщення контакт-центру No 11)
|
11
|
(067)5303129
|
Головач
Олександр
Леонідович
політична партія
Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина»
|
2
вівторок
щомісяця
|
З 15.00
до 18.00
|
Офіс Кременчуцької міської партійної
організації ВО «Батьківщина»
Вул. Жадова,12, офіс 4 (2 поверх)
|
(068)4903692
|
Пищита
Світлана
Миколаївна
політична партія
Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина»
|
3
вівторок
щомісяця
|
З 16.00
до 18.00
|
Офіс Кременчуцької міської партійної
організації ВО «Батьківщина»
Вул. Жадова,12, офіс 4 (2 поверх)
|
(068)4903692
|
Шварцман
Ігор
Матвійович
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«ОПОЗИЦІЙНА
ПЛАТФОРМА – ЗА
ЖИТТЯ»
|
Понеділок-
четвер щомісяця
|
З 09.00
до 18.00
|
Вул. Київська, буд.8
Приймальня (р-н «Макдональдс»)
|
(067)1377788
|
2
субота
щомісяця
|
З 10.00
до 13.00
|
Вул. Київська, буд.8
Приймальня (р-н «Макдональдс»)
|
(067)1377788
|
2 субота щомісяця
|
З 10.00
до 12.00
|
Особистий прийом
Вул. Київська, буд. 8 (р-н «Макдональдс»)
|
(067)1377788
|
Бордюг
Євгеній
Сергійович
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«СЛУГА НАРОДУ»
|
Остання
п’ятниця
щомісяця
|
З 15.00
до 17.00
|
Приймальня Народного депутата України
Мовчана Олексія Васильовича
«Зе! Офіс Кременчук»
Вул . Соборна, буд. 26/37.
|
Ярош
Сергій
Михайлович
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«ЄВРОПЕЙСЬКА
СОЛІДАРНІСТЬ»
|
кожний
четвер
щомісяця
|
З 17.00
до 19.00
|
Вул. Небесної Сотні, буд. 30
Прийом буде відбуватись
з 1 березня 2021 року
|
(068)2374540
|
Прізвище, ім’я та по батькові /
Політична партія
від якої обрано депутата
|
День
прийому
|
Час прийому
(год)
|
Місце прийому
|
No
контакт
центру
|
Телефон
|
Порчирян
Сергій
Михайлович
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«СЛУГА НАРОДУ»
|
1 та 3
середа
щомісяця
|
З 16.00
до 18.00
|
Вул. Лесі Українки, буд. 138
|
(067)8289095
|
Калашник Олександр
Вікторович
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«ЗА МАЙБУТНЄ»
|
1
вівторок щомісяця
|
З 15.00
до 17.00
|
Пров. Гомельський, буд. 22 (приміщення контакт-центру No 4)
|
4
|
(067)5301894
|
Брижаха
Костянтин
Григорович
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«ОПОЗИЦІЙНА
ПЛАТФОРМА – ЗА
ЖИТТЯ»
|
4
вівторок
щомісяця
|
З 16.00
до 17.30
|
Вул. Героїв Крут, буд. 3,
(приміщення клубу «Мрія» ОДЮКа)
|
(098)1056447
|
3
середа
щомісяця
|
З 15.00
до 16.30
|
Бульв. Пушкіна, буд.22 (Бізнес-центр
«Бульвар», 1-й поверх)
|
(050)3460219
|
Українець
Вадим
Веніамінович
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«ЄВРОПЕЙСЬКА
СОЛІДАРНІСТЬ»
|
1 та
остання
п’ятниця
щомісяця
|
З 16.00
до 19.00
|
Вул. Халаменюка, буд. 5а
|
740202
|
Прізвище, ім’я та по батькові /
Політична партія
від якої обрано депутата
|
День
прийому
|
Час прийому
(год)
|
Місце прийому
|
No
контакт
центру
|
Телефон
|
Волкова
Валерія
Миколаївна
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«СЛУГА НАРОДУ»
|
2 та 4
вівторок
щомісяця
|
2 вівторок
З 10.00
до 13.00
4 вівторок
З 14.00
до 17.00
|
Приміщення Приватного підприємства
«Зеус Нет»
Просп. Лесі Українки, буд. 78 Б
|
Макаров Андрій
Ігорович
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА
МАЙБУТНЄ»
|
1 четвер
щомісяця
|
З 14.00
до 17.00
|
Просп. Лесі Українки, буд.72
(приміщення контакт – центру No3)
|
3
|
(067)5301538
|
Березянський
Олександр
Вадимович
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«ОПОЗИЦІЙНА
ПЛАТФОРМА – ЗА
ЖИТТЯ»
|
2 та 4
середа
щомісяця
|
З 17.00
до 19.00
|
Вул. Молодіжна, буд. 21 (окремий вхід до
будинку).
|
(096)6443138
|
1 та 3
середа
щомісяця
|
З 17.00
до 19.00
|
вул. Володимира Великого, буд. 26
(приміщення контакт – центру No2)
|
2
|
(067)5301883
|
1
вівторок
щомісяця
|
Бульвар Пушкіна, буд. 22
(Бізнес- центр «Бульвар», 1-й поверх)
|
Чураков
Федір
Миколайович
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«ОПОЗИЦІЙНА
ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»
|
1
середа
щомісяця
|
З 16.00
до 18.00
|
Вул. Лесі Українки, буд. 24
(приміщення контакт-центру No 1)
|
1
|
(067)5301350
|
2 та 4
середа
щомісяця
|
З 16.00
до 18.00
|
Вул. Володимира Великого, буд. 26
(приміщення контакт-центру No 2)
|
2
|
(067)5301883
|
3
середа
щомісяця
|
З 16.00
до 18.00
|
Вул. Лесі Українки, буд.72
(приміщення контакт-центру No 3)
|
3
|
(067)5301538
|
1
понеділок
щомісяця
|
З 14.00
до 16.00
|
Бульвар Пушкіна, буд. 22
(Бізнес- центр «Бульвар», 1-й поверх)
|
Роженко
Олександр
Анатолійович
Політична партія
«Рідне місто»
|
2
понеділок
щомісяця
|
З 16.00
до 18.00
|
Вул. Якова Петруся, буд. 140
(приміщення навчально-виробничого
комбінату)
|
794770
|
Яворський
В’ячеслав
Вікторович
Політична партія
«Рідне місто»
|
1 та 3
вівторок
щомісяця
|
З 16.00
до 18.00
|
Вул. Соборна, буд.7
(громадська приймальня
ПП «Рідне місто»)
|
(067)7541721
|
Волошин
Василь
Васильович
Політична партія
«Рідне місто»
|
1 та 3
середа
щомісяця
|
З 16.00
до 18.00
|
Вул. Володимира Великого, буд.26 (приміщення контакт-центру No 2)
|
2
|
(067)5301883
|
Прізвище, ім’я та по батькові /
Політична партія
від якої обрано депутата
|
День
прийому
|
Час прийому
(год)
|
Місце прийому
|
No
контакт
центру
|
Телефон
|
Кочуров
Ілля
Михайлович
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«СЛУГА НАРОДУ»
|
2 та 4
четвер
щомісяця
|
З 15.00
до 17.00
|
Приймальня Народного депутата України
Мовчана Олексія Васильовича
«Зе! Офіс Кременчук»
вул. Соборна, буд. 26/37.
|
Мирошніченко
Кристина
Юріївна
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА
МАЙБУТНЄ»
|
2
понеділок
щомісяця
|
З 15.00
до 17.00
|
Вул.Троїцька, буд. 23/33
|
Сергієнко
Тетяна
Павлівна
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА
МАЙБУТНЄ»
|
2
вівторок
щомісяця
|
З 16.00
до 18.00
|
Вул. Мічуріна, буд.73
( приміщення контакт – центру No 19)
|
19
|
(067)5794738
|
Лихошвай Наталія Валентинівна
Політична партія
«Рідне місто»
|
2 та 3
вівторок
щомісяця
|
З 17.30
до 19.00
|
Вул. Мічуріна, буд.73
(філія бібліотеки No 9)
|
Мусієнко
Катерина
Сергіївна
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«ЄВРОПЕЙСЬКА
СОЛІДАРНІСТЬ»
|
кожна
субота
щомісяця
|
З 13.00
до 15.00
|
Вул. Небесної Сотні, буд. 30
Прийом буде відбуватись
з 1 березня 2021 року
|
(068)2374540
|
Прізвище, ім’я та по батькові /
Політична партія
від якої обрано депутата
|
День
прийому
|
Час прийому
(год)
|
Місце прийому
|
No
контакт
центру
|
Телефон
|
Проценко
Зінаїда
Валеріївна
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА
МАЙБУТНЄ»
|
1
вівторок
щомісяця
|
З 17.00
до 18.00
|
Вул. набережна Лейтенанта Дніпрова, буд. 76
(приміщення контакт-центру No 23)
|
23
|
(067)5794722
|
Угніч
Григорій
Анатолійович
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА
МАЙБУТНЄ
|
4 четвер
щомісяця
|
З 15.00
до 17.00
|
Вул. Івана Приходька, буд. 91 (приміщення контакт-центру No 22)
|
22
|
(067)5794741
|
Кармазин
Дмитро
Віталійович
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«ОПОЗИЦІЙНА
ПЛАТФОРМА – ЗА
ЖИТТЯ»
|
1
четвер
щомісяця
|
З 14.00
до 16.00
|
Вул. Республіканська, буд. 81
(приміщення контакт-центру No 24)
|
24
|
(067)5795166
(050)3057909
|
3
четвер
щомісяця
|
З 14.00
до 16.00
|
Вул. Приходька, буд. 91
(приміщення контакт-центру No 22)
|
22
|
(067)5794741
|
Погужельська
Наталія
Іванівна
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«ОПОЗИЦІЙНА
ПЛАТФОРМА – ЗА
ЖИТТЯ»
|
Кожний
вівторок
щомісяця
|
З 14.00
до 16.00
|
Вул. Республіканська, буд. 81
(приміщення контакт-центру No 24)
|
24
|
(067)5795166
|
Кожний
четвер
щомісяця
|
З 10.00
до 12.00
|
Вул. Республіканська, буд. 81
(приміщення контакт-центру No 24)
|
24
|
(067)5795166
|
Понеділок,
середа
щомісяця
|
З 10.00
до 15.00
|
Бульв. Пушкіна, б.22
(приміщення Бізнес-центру «Бульвар», 1
поверх)
|
(067)4055028
(096)5240961
|
2
субота
щомісяця
|
З 10.00
до 13.00
|
Вул. Київська, буд.8
Приймальня (р-н «Макдональдс»)
|
(067)1377788
|
2
субота
щомісяця
|
З 10.00
до 12.00
|
Особистий прийом
Вул. Київська, буд. 8 (р-н «Макдональдс»)
|
(067)1377788
|
Нікіфоров
Олександр
Ігоревич
Політична партія
«Рідне місто»
|
Щовівторка
щомісяця
|
З 14.00
до 16.00
|
Вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова,
буд. 76
(приміщення контакт-центру No 23)
|
23
|
(067)5303125
(067)5794722
|
Петренко
Інна
Анатоліївна
Політична партія
«Рідне місто»
|
2
четвер
щомісяця
|
З 14.00
до 17.00
|
Вул. Івана Приходька, буд.36
(приміщення контакт-центру No 20)
|
20
|
(097)2077266
(067)5794732
|
Плескун
Олександр
Володимирович
Політична партія
«Рідне місто»
|
2
вівторок
щомісяця
|
З 14.00
до 17.00
|
Вул. Республіканська, буд.81
(приміщення контакт-центру No 24)
|
24
|
(067)5795166
(098)0933699
|
Гориславець
Лариса
Олексіївна
|
1
вівторок
щомісяця
|
З 14.00
до 17.00
|
Вул. Івана Приходька, буд. 36
(приміщення контакт-центру No 20)
На час карантину
Вул. Івана Приходька, буд. 90
Краківська районна адміністрація
(кабінет No 219)
Після завершення карантину
|
20
|
(067)5794732
(068)0006418
|
Прізвище, ім’я та по батькові /
Політична партія
від якої обрано депутата
|
День
прийому
|
Час прийому
(год)
|
Місце прийому
|
No
контакт
центру
|
Телефон
|
Іванян
Геннадій
Михайлович
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«ОПОЗИЦІЙНА
ПЛАТФОРМА
– ЗА ЖИТТЯ»
|
Понеділок
-
п’ятниця
щомісяця
|
З 09.00
до 17.00
|
Громадська приймальня
Бульвар Пушкіна, буд. 22
Бізнес-центр «Бульвар», 1 поверх
|
(067)4055028
|
3
четвер
щомісяця
|
З 16.00
до 18.00
|
Особистий прийом
Бульвар Пушкіна, буд. 22
Бізнес
-центр «Бульвар», 1 поверх
|
(097)1217228
|
2
вівторок
щомісяця
|
З 16.00
до 18.00
|
Вул. Республіканська, буд.81
(приміщення контакт
-центру No 24)
|
24
|
(067)5795166
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.