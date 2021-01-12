Депутат у Полтаві приймає громадян у церкві, а де приймають депутати Кременчука

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Депутати Кременчуцької міської ради визначилися з округами та графіком прийому громадян. Цікаво, що у Полтаві депутат від ЄС Олександр Дедюхін відкрив приймальню у Свято-Миколаївському храмі. Де й коли прийматимуть депутати Кременчука - розглянемо детальніше.





Депутат Геннадій Іванян вирішив не обмежуватися одним округом й приймає по всім 6 округам.





Графік прийому виборців депутатами VIIІ скликання

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області





Територіальний округ №1





Прізвище, ім’я та по батькові / Політична партія від якої обрано депутата День прийому Час прийому (год) Місце прийому Телефон Ющенко Олександр Петрович ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» 1 та 3 середа щомісяця З 15.00 до 17.00 Приймальня Народного депутата України Мовчана Олексія Васильовича «Зе! Офіс Кременчук» вул.Соборна, буд.26/37 Бокован Микола Володимирович ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА МАЙБУТНЄ» 1 вівторок щомісяця З 15.00 до 17.00 Вул.Троїцька,буд.23/33 (громадська приймальня Народного депутата Юрія Шаповалова) Чернишова Вікторія Валеріївна ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА МАЙБУТНЄ» 1 вівторок щомісяця З 15.00 до 17.00 Вул.Троїцька,буд.23/33 Алєксєєв Євгеній Олександрович Політична партія «Рідне місто» 1 та 3 вівторок щомісяця З 17.00 до 18.30 Вул. Соборна, буд.7 (громадська приймальня ПП «Рідне місто») Котляр Віталій Юрійович ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» Щодня (з понеділка по п’ятницю) З 09.00 до 17.00 Громадська приймальня депутата Вул. Соборна, буд. 4/28 (067)4442500 Шляхова Ольга Олегівна політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 3 четвер щомісяця З 14.00 до 15.00 Вул. Першотравнева, буд.43 (097)5220502 Лазоренко Богдан Русланович ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» 1 та 4 середа щомісяця З 10.00 до 18.00 Просп. Свободи, буд. 58/2, ПК «КрАЗ» (кабінет No 6) Останній понеділок щомісяця З 16.00 до 19.00 Вул. Троїцька, буд. 33 (офіс адвоката), 1 поверх





Територіальний округ №2





Прізвище, ім’я та по батькові/ Політична партія від якої обрано депутата День прийому Час прийому (год) Місце прийому No контакт центру Телефон Штефан Ігор Олександрович ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» 1 та 3 вівторок щомісяця З 15.00 до 17.00 Приймальня Народного депутата України Мовчана Олексія Васильовича «Зе! Офіс Кременчук» вул . Соборна, буд. 26/37 Мирошніченко Валерій Вікторович ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА МАЙБУТНЄ» 1 вівторок щомісяця З 15.00 до 17.00 Вул. Миру, буд.13 (приміщення контакт-центру No 11) 11 (067)5303129 Головач Олександр Леонідович політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 2 вівторок щомісяця З 15.00 до 18.00 Офіс Кременчуцької міської партійної організації ВО «Батьківщина» Вул. Жадова,12, офіс 4 (2 поверх) (068)4903692 Пищита Світлана Миколаївна політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 3 вівторок щомісяця З 16.00 до 18.00 Офіс Кременчуцької міської партійної організації ВО «Батьківщина» Вул. Жадова,12, офіс 4 (2 поверх) (068)4903692 Шварцман Ігор Матвійович ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» Понеділок- четвер щомісяця З 09.00 до 18.00 Вул. Київська, буд.8 Приймальня (р-н «Макдональдс») (067)1377788 2 субота щомісяця З 10.00 до 13.00 Вул. Київська, буд.8 Приймальня (р-н «Макдональдс») (067)1377788 2 субота щомісяця З 10.00 до 12.00 Особистий прийом Вул. Київська, буд. 8 (р-н «Макдональдс») (067)1377788 Бордюг Євгеній Сергійович ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» Остання п’ятниця щомісяця З 15.00 до 17.00 Приймальня Народного депутата України Мовчана Олексія Васильовича «Зе! Офіс Кременчук» Вул . Соборна, буд. 26/37. Ярош Сергій Михайлович ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» кожний четвер щомісяця З 17.00 до 19.00 Вул. Небесної Сотні, буд. 30 Прийом буде відбуватись з 1 березня 2021 року (068)2374540





Територіальний округ №3





Прізвище, ім’я та по батькові / Політична партія від якої обрано депутата День прийому Час прийому (год) Місце прийому No контакт центру Телефон Порчирян Сергій Михайлович ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» 1 та 3 середа щомісяця З 16.00 до 18.00 Вул. Лесі Українки, буд. 138 (067)8289095 Калашник Олександр Вікторович ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА МАЙБУТНЄ» 1 вівторок щомісяця З 15.00 до 17.00 Пров. Гомельський, буд. 22 (приміщення контакт-центру No 4) 4 (067)5301894 Брижаха Костянтин Григорович ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» 4 вівторок щомісяця З 16.00 до 17.30 Вул. Героїв Крут, буд. 3, (приміщення клубу «Мрія» ОДЮКа) (098)1056447 3 середа щомісяця З 15.00 до 16.30 Бульв. Пушкіна, буд.22 (Бізнес-центр «Бульвар», 1-й поверх) (050)3460219 Українець Вадим Веніамінович ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» 1 та остання п’ятниця щомісяця З 16.00 до 19.00 Вул. Халаменюка, буд. 5а 740202





Територіальний округ №4





Прізвище, ім’я та по батькові / Політична партія від якої обрано депутата День прийому Час прийому (год) Місце прийому No контакт центру Телефон Волкова Валерія Миколаївна ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» 2 та 4 вівторок щомісяця 2 вівторок З 10.00 до 13.00 4 вівторок З 14.00 до 17.00 Приміщення Приватного підприємства «Зеус Нет» Просп. Лесі Українки, буд. 78 Б Макаров Андрій Ігорович ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА МАЙБУТНЄ» 1 четвер щомісяця З 14.00 до 17.00 Просп. Лесі Українки, буд.72 (приміщення контакт – центру No3) 3 (067)5301538 Березянський Олександр Вадимович ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» 2 та 4 середа щомісяця З 17.00 до 19.00 Вул. Молодіжна, буд. 21 (окремий вхід до будинку). (096)6443138 1 та 3 середа щомісяця З 17.00 до 19.00 вул. Володимира Великого, буд. 26 (приміщення контакт – центру No2) 2 (067)5301883 1 вівторок щомісяця Бульвар Пушкіна, буд. 22 (Бізнес- центр «Бульвар», 1-й поверх) Чураков Федір Миколайович ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» 1 середа щомісяця З 16.00 до 18.00 Вул. Лесі Українки, буд. 24 (приміщення контакт-центру No 1) 1 (067)5301350 2 та 4 середа щомісяця З 16.00 до 18.00 Вул. Володимира Великого, буд. 26 (приміщення контакт-центру No 2) 2 (067)5301883 3 середа щомісяця З 16.00 до 18.00 Вул. Лесі Українки, буд.72 (приміщення контакт-центру No 3) 3 (067)5301538 1 понеділок щомісяця З 14.00 до 16.00 Бульвар Пушкіна, буд. 22 (Бізнес- центр «Бульвар», 1-й поверх) Роженко Олександр Анатолійович Політична партія «Рідне місто» 2 понеділок щомісяця З 16.00 до 18.00 Вул. Якова Петруся, буд. 140 (приміщення навчально-виробничого комбінату) 794770 Яворський В’ячеслав Вікторович Політична партія «Рідне місто» 1 та 3 вівторок щомісяця З 16.00 до 18.00 Вул. Соборна, буд.7 (громадська приймальня ПП «Рідне місто») (067)7541721 Волошин Василь Васильович Політична партія «Рідне місто» 1 та 3 середа щомісяця З 16.00 до 18.00 Вул. Володимира Великого, буд.26 (приміщення контакт-центру No 2) 2 (067)5301883





Територіальний округ №5





Прізвище, ім’я та по батькові / Політична партія від якої обрано депутата День прийому Час прийому (год) Місце прийому No контакт центру Телефон Кочуров Ілля Михайлович ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» 2 та 4 четвер щомісяця З 15.00 до 17.00 Приймальня Народного депутата України Мовчана Олексія Васильовича «Зе! Офіс Кременчук» вул. Соборна, буд. 26/37. Мирошніченко Кристина Юріївна ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА МАЙБУТНЄ» 2 понеділок щомісяця З 15.00 до 17.00 Вул.Троїцька, буд. 23/33 Сергієнко Тетяна Павлівна ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА МАЙБУТНЄ» 2 вівторок щомісяця З 16.00 до 18.00 Вул. Мічуріна, буд.73 ( приміщення контакт – центру No 19) 19 (067)5794738 Лихошвай Наталія Валентинівна Політична партія «Рідне місто» 2 та 3 вівторок щомісяця З 17.30 до 19.00 Вул. Мічуріна, буд.73 (філія бібліотеки No 9) Мусієнко Катерина Сергіївна ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» кожна субота щомісяця З 13.00 до 15.00 Вул. Небесної Сотні, буд. 30 Прийом буде відбуватись з 1 березня 2021 року (068)2374540





Територіальний округ №6





Прізвище, ім’я та по батькові / Політична партія від якої обрано депутата День прийому Час прийому (год) Місце прийому No контакт центру Телефон Проценко Зінаїда Валеріївна ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА МАЙБУТНЄ» 1 вівторок щомісяця З 17.00 до 18.00 Вул. набережна Лейтенанта Дніпрова, буд. 76 (приміщення контакт-центру No 23) 23 (067)5794722 Угніч Григорій Анатолійович ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА МАЙБУТНЄ 4 четвер щомісяця З 15.00 до 17.00 Вул. Івана Приходька, буд. 91 (приміщення контакт-центру No 22) 22 (067)5794741 Кармазин Дмитро Віталійович ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» 1 четвер щомісяця З 14.00 до 16.00 Вул. Республіканська, буд. 81 (приміщення контакт-центру No 24) 24 (067)5795166 (050)3057909 3 четвер щомісяця З 14.00 до 16.00 Вул. Приходька, буд. 91 (приміщення контакт-центру No 22) 22 (067)5794741 Погужельська Наталія Іванівна ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» Кожний вівторок щомісяця З 14.00 до 16.00 Вул. Республіканська, буд. 81 (приміщення контакт-центру No 24) 24 (067)5795166 Кожний четвер щомісяця З 10.00 до 12.00 Вул. Республіканська, буд. 81 (приміщення контакт-центру No 24) 24 (067)5795166 Понеділок, середа щомісяця З 10.00 до 15.00 Бульв. Пушкіна, б.22 (приміщення Бізнес-центру «Бульвар», 1 поверх) (067)4055028 (096)5240961 2 субота щомісяця З 10.00 до 13.00 Вул. Київська, буд.8 Приймальня (р-н «Макдональдс») (067)1377788 2 субота щомісяця З 10.00 до 12.00 Особистий прийом Вул. Київська, буд. 8 (р-н «Макдональдс») (067)1377788 Нікіфоров Олександр Ігоревич Політична партія «Рідне місто» Щовівторка щомісяця З 14.00 до 16.00 Вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, буд. 76 (приміщення контакт-центру No 23) 23 (067)5303125 (067)5794722 Петренко Інна Анатоліївна Політична партія «Рідне місто» 2 четвер щомісяця З 14.00 до 17.00 Вул. Івана Приходька, буд.36 (приміщення контакт-центру No 20) 20 (097)2077266 (067)5794732 Плескун Олександр Володимирович Політична партія «Рідне місто» 2 вівторок щомісяця З 14.00 до 17.00 Вул. Республіканська, буд.81 (приміщення контакт-центру No 24) 24 (067)5795166 (098)0933699 Гориславець Лариса Олексіївна 1 вівторок щомісяця З 14.00 до 17.00 Вул. Івана Приходька, буд. 36 (приміщення контакт-центру No 20) На час карантину Вул. Івана Приходька, буд. 90 Краківська районна адміністрація (кабінет No 219) Після завершення карантину 20 (067)5794732 (068)0006418





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