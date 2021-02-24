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Попри обіцянки Зеленського, КВБЗ не отримував нові замовлення на пасажирські вагони

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 835 Коментарів: 11

 

ТЪ шукав контракти вагонзаводу та УЗ через Prozorro – але нових угод немає, як і тендерів

ПАТ «Крюківський вагонзавод» ні у 2020, ні у 2021 році не отримував нові замовлення на пасажирські вагони. Ми з'ясували це, звернувшись до системи електронних закупівель Prozorro: «Укрзалізниця» взагалі не оголошувала такі закупівлі. Хоча, перебуваючи з візитом на КВБЗ, президент України Володимир Зеленський свого часу пообіцяв «конкретне держзамовлення» на 90 вагонів.

А зараз, нагадаємо, на форумі «Україна 30» Зеленський пообіцяв українцям нові пасажирські потяги, де поїздка триватиме 3-4 години.

При цьому, зокрема, він заявив:

- Сьогодні Крюківський завод має державне замовлення і виготовляє нові пасажирські вагони для української залізниці.


У пресслужбі КВБЗ чемно відповіли, що не знають, що мав на увазі президент, кажучи про державне замовлення.


Останнє замовлення на пасажирські вагони, за даними Prozorro, КВБЗ отримав у 2018 році. Тоді УЗ законтрактувала 52 пасажирські вагони, частину з яких (18 штук) потім довго не могла викупити. Розрахувалася за них «Укрзалізниця» лише у грудні 2020 року.


Зі свого боку, керівництво КВБЗ висловлює готовність до співпраці зі світовим лідерами вагонобудування, повідомила на своїй сторінці у фейсбуку керівник пресслужби КВБЗ Анна Кудіярова.


- Чи готові ви до покращення сервісу для пасажирів? - це питання пролунало під час форуму, у сесії «Залізниця: швидко, зручно, комфортно».


На це Володимир Приходько відповів: «Звісно, готові. Не тільки КВБЗ – підприємство з 150-річною історією і великим досвідом, а й весь комплекс українського транспортного машинобудування. Ми готові до партнерства з такими іноземними компаніями як Альстом, Сіменс, Штадлер, Песа, Шкода та ін. І вони теж підтверджують свою готовність до спільних проєктів. Справа за рішеннями на рівні ВР, Кабміну та Президента України».

1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: КВБЗ вагонзавод Зеленський пасажирські вагони
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Коментарі: 11

671
evil:
Сьогодні, 08:34

В очередной раз...Сыграл на рояле! 

Тут только остается к статье приложить еще видео из знаменитого кинофильма, где персонаж Швондер говорит: "Это какой-то позор!..." 


28 8
211
1
romix:
Сьогодні, 08:38

Обіцянки Зеленського = обіцянки Зеленського.

Або звикніть вже, або дайте йому ще 100 днів


41 3
2 698
zzzzzz:
Сьогодні, 08:42

чото ржуlaughing


17 4
476
Кавоман:
Сьогодні, 08:50

Ніколи такого не було, і от знову...


16 5
253
enic:
Сьогодні, 09:32

Це ж був жаааарт! Як і 4 тисячі доларів вчителям. Як кінець корупції.

А що – ви повірили? laughing joy


15 4
246
Andron777:
Сьогодні, 09:45

Чувствую так и с мостом будет... Главное ж на раяле сыграть на сцене... 73% вы это чудо совершили разом!


16 4
476
Кавоман:
Сьогодні, 09:59

Тут ще ляпота:

"Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ), найбільший виробник вантажних і пасажирських вагонів в Україні, з початку 2021 роки перейшов на закупівлю комплектуючих російського виробництва. Про це свідчать дані Федеральної митної служби РФ, наявні в розпорядженні БізнесЦензор.

Так, в січні 2021 року КВБЗ імпортував з Російської Федерації 655 залізничних колес виробництва "Євраз Нижньотагільський металургійний комбінат", що дозволить заводу повністю зібрати 81 вантажний вагон із застосуванням російських виробів.

У січні ВСЗ виготовив 32 нових вантажних вагони, які, відповідно, були оснащені російськими колесами.

Це не перший випадок імпорту ж/д-продукції з РФ з боку КВБЗ.

У 2020 році завод закуповував у російських "Трансмашу" і "Транспневматики" понад 50 тонн пневмообладнання, а на Брянському заводі - близько 200 т поглинаючих агрегатів.

 

Крім того, Євраз НТМЗ поставив КВБЗ одна тисячі дев'ятсот сімдесят п'ять ж/д коліс, а "Уралкуз" - 1,5 тис тонн ж/д осей.

За підсумками 2020 року КВБЗ випустив понад 1550 вантажних вагонів.

Таким чином, кожен шостий вагон, вироблений на КВБЗ в 2020 році, містив російські комплектуючі. "


10 5
196
Saidis:
Сьогодні, 10:15

обещать - не значит жениться smile


5 0
162
Olexander:
Сьогодні, 11:29

Невже пан президент бреше??)))та невже)))мабуть пожартував,він такий жартівник))


4 2
189
stronzo:
Сьогодні, 11:54

youtube.com/watch?v=cAarynZD15g

 

Если модераторы не удалят, то вот освежающая память ссылка.

А вообще - это верх инфантилизма: сначала выбрать хрен знает кого, а потом удивляться (и даже возмущаться) что происходит хрен пойми что.

 


4 0
882
почемучка:
Сьогодні, 12:51

КВБЗ це приватна компанія, тому вимагати купувати в них і на цьому давити на жалість - це принизливо.

Як щодо конкуренції??? По яким країнам їздять наші вагони, окрім СНД?? Правильно, бо кому той фуфел треба? То чому Україну вимагають їх купувати??

Ми затарюємся Хюндаями - так і ви продайте свої в Корею! А, не беруть? то може фуфел гоните?


0 0

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