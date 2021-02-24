Попри обіцянки Зеленського, КВБЗ не отримував нові замовлення на пасажирські вагони

ПАТ «Крюківський вагонзавод» ні у 2020, ні у 2021 році не отримував нові замовлення на пасажирські вагони. Ми з'ясували це, звернувшись до системи електронних закупівель Prozorro: «Укрзалізниця» взагалі не оголошувала такі закупівлі. Хоча, перебуваючи з візитом на КВБЗ, президент України Володимир Зеленський свого часу пообіцяв «конкретне держзамовлення» на 90 вагонів.
А зараз, нагадаємо, на форумі «Україна 30» Зеленський пообіцяв українцям нові пасажирські потяги, де поїздка триватиме 3-4 години.
При цьому, зокрема, він заявив:
У пресслужбі КВБЗ чемно відповіли, що не знають, що мав на увазі президент, кажучи про державне замовлення.
Останнє замовлення на пасажирські вагони, за даними Prozorro, КВБЗ отримав у 2018 році. Тоді УЗ законтрактувала 52 пасажирські вагони, частину з яких (18 штук) потім довго не могла викупити. Розрахувалася за них «Укрзалізниця» лише у грудні 2020 року.
Зі свого боку, керівництво КВБЗ висловлює готовність до співпраці зі світовим лідерами вагонобудування, повідомила на своїй сторінці у фейсбуку керівник пресслужби КВБЗ Анна Кудіярова.
- Чи готові ви до покращення сервісу для пасажирів? - це питання пролунало під час форуму, у сесії «Залізниця: швидко, зручно, комфортно».
На це Володимир Приходько відповів: «Звісно, готові. Не тільки КВБЗ – підприємство з 150-річною історією і великим досвідом, а й весь комплекс українського транспортного машинобудування. Ми готові до партнерства з такими іноземними компаніями як Альстом, Сіменс, Штадлер, Песа, Шкода та ін. І вони теж підтверджують свою готовність до спільних проєктів. Справа за рішеннями на рівні ВР, Кабміну та Президента України».