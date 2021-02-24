Били вдвох, та зв'язали камерою: з'явились подробиці розбійного нападу на пенсіонера-інваліда під Кременчуком

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 827 Коментарів: 2

Чоловік з травмами голови та руки у лікарні

Правоохоронці розповіли подробиці жорстокого нападу на пенсіонера-інваліда, який стався 21 лютого у Кіндрівці. Нагадаємо, що жінка та чоловік з кримінальним минулим вдерлися до будинку 68-річного пенсіонера, який після перенесеного інсульту вів малорухливий спосіб життя, побили його, зв'язали та пограбували. Забрали 2000 гривень та два мобільники. Чоловіка ж кинули замерзати у будинку.









Знайшов постраждалого його товариш, який живе у тому ж селі:





- Заходжу в хату, все поодкривано, перекинуто. Туди в другу комнату - коли він лежить. Воно ж темно там, я і не вкурив, що він зв'язаний. Коли придивився - він зв'язаний. Камерою ноги, а те - кабелем. Я його допитував, що тут получилося? А він говорить: прийшли, побили.





Сам постраждалий каже, що нападники шукали його пенсію:





- Взяв побив, та його дружина, чи хто вона, та таж била мене тільки так. Все шукали гроші. У мене було трохи грошей з пенсії.





Чоловік отримав чисельні травми, та, за словами лікаря, він перебуває у стані середньої тяжкості:





- У результаті побоїв він отримав черепно-мозкову травму, травму верхньої кінцівки, численні садна, забої, - розповів Олександр Дуда, лікар-травматолог Кременчуцької ЦРЛ.





Затриманим спільникам загрожує до 12 років позбавлення волі.