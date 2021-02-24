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Били вдвох, та зв'язали камерою: з'явились подробиці розбійного нападу на пенсіонера-інваліда під Кременчуком

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 827 Коментарів: 2

  

Чоловік з травмами голови та руки у лікарні

Правоохоронці розповіли подробиці жорстокого нападу на пенсіонера-інваліда, який стався 21 лютого у Кіндрівці. Нагадаємо, що жінка та чоловік з кримінальним минулим вдерлися до будинку 68-річного пенсіонера, який після перенесеного інсульту вів малорухливий спосіб життя, побили його, зв'язали та пограбували. Забрали 2000 гривень та два мобільники. Чоловіка ж кинули замерзати у будинку. 



Знайшов постраждалого його товариш, який живе у тому ж селі:


- Заходжу в хату, все поодкривано, перекинуто. Туди в другу комнату - коли він лежить. Воно ж темно там, я і не вкурив, що він зв'язаний. Коли придивився - він зв'язаний. Камерою ноги, а те - кабелем. Я його допитував, що тут получилося? А він говорить: прийшли, побили. 


Сам постраждалий каже, що нападники шукали його пенсію:


- Взяв побив, та його дружина, чи хто вона, та таж била мене тільки так. Все шукали гроші. У мене було трохи грошей з пенсії. 


Чоловік отримав чисельні травми, та, за словами лікаря, він перебуває у стані середньої тяжкості:


- У результаті побоїв він отримав черепно-мозкову травму, травму верхньої кінцівки, численні садна, забої, - розповів Олександр Дуда, лікар-травматолог Кременчуцької ЦРЛ. 


Затриманим спільникам загрожує до 12 років позбавлення волі. 

0
Автор: Юлия Волынская Джерело відео: Кременчуцький відділ поліції
Теги: розбій розбійний напад пенсіонер інвалід
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Коментарі: 2

100
Juja:
Сьогодні, 10:42

Напишите, пожалуйста, может есть какие-то реквизиты банковские либо номер карты, чтобы помочь человеку.


13 0
173
Юлия Волынская:
Сьогодні, 11:09

Цитата: Juja

Напишите, пожалуйста, может есть какие-то реквизиты банковские либо номер карты, чтобы помочь человеку.

Напишу вам в личку. 


2 0

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