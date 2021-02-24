Били вдвох, та зв'язали камерою: з'явились подробиці розбійного нападу на пенсіонера-інваліда під Кременчуком

Знайшов постраждалого його товариш, який живе у тому ж селі:
- Заходжу в хату, все поодкривано, перекинуто. Туди в другу комнату - коли він лежить. Воно ж темно там, я і не вкурив, що він зв'язаний. Коли придивився - він зв'язаний. Камерою ноги, а те - кабелем. Я його допитував, що тут получилося? А він говорить: прийшли, побили.
Сам постраждалий каже, що нападники шукали його пенсію:
- Взяв побив, та його дружина, чи хто вона, та таж била мене тільки так. Все шукали гроші. У мене було трохи грошей з пенсії.
Чоловік отримав чисельні травми, та, за словами лікаря, він перебуває у стані середньої тяжкості:
- У результаті побоїв він отримав черепно-мозкову травму, травму верхньої кінцівки, численні садна, забої, - розповів Олександр Дуда, лікар-травматолог Кременчуцької ЦРЛ.
Затриманим спільникам загрожує до 12 років позбавлення волі.