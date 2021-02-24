Фотофакт: в Крюкове перед мостом собралась огромная пробка

Сьогодні, 09:18 Переглядів: 1 537

Уже традиционно, всему виной разбитые стыки на мосту

Фотографии утренней пробки «Телеграфу» прислал наш читатель Николай Иванович. По его словам, пробка тянулась до ул. Павла Чубинского (бывшая Калинина). Всему виной разбитые стыки на мосту.





«Понятно, что будет пробка, там на мосту такие колдобины! И так каждое утро», - возмущается Николай Иванович.











