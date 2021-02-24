У Кременчуці 38 юних фотоаматорів взяли участь у фотоконкурсі «Молодь обирає здоров’я»

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 163

Хто із них переміг у номінаціях портрет та жанр

18 лютого Кременчуцький міський центр позашкільної освіти підвів підсумки відкритого міського фотоконкурсу «Молодь обирає здоров’я», який є першим етапом Всеукраїнського фестивалю-конкурсу. Про це йдеться на сайті департаменту освіти Кременчука.





У заході взяли участь 38 юних фотоаматорів із 26 закладів освіти нашого міста. Світлини дітей вразили журі яскравими образами та оригінальними ідеями.





Перше місце (номінація портрет) отримали:

Дар'я Власенко, 8-А кл., ліцей №6 «Правобережний», за роботу «Мої друзі, розум та здоров'я»;

Валерія Ткаченко, 9-А кл., гімназія №24, за роботу «Світ хиткий - міцно стій на ногах».

Перше місце (номінація жанр) здобули: