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Кременчук, Культура, Кременчуг

У Кременчуці 38 юних фотоаматорів взяли участь у фотоконкурсі «Молодь обирає здоров’я»

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 163

 

Хто із них переміг у номінаціях портрет та жанр

18 лютого Кременчуцький міський центр позашкільної освіти підвів підсумки відкритого міського фотоконкурсу «Молодь обирає здоров’я», який є першим етапом Всеукраїнського фестивалю-конкурсу. Про це йдеться на сайті департаменту освіти Кременчука.


У заході взяли участь 38 юних фотоаматорів із 26 закладів освіти нашого міста. Світлини дітей вразили журі яскравими образами та оригінальними ідеями.


Перше місце (номінація портрет) отримали:

  • Дар'я Власенко, 8-А кл., ліцей №6 «Правобережний», за роботу «Мої друзі, розум та здоров'я»;
  • Валерія Ткаченко, 9-А кл., гімназія №24, за роботу «Світ хиткий - міцно стій на ногах».

Перше місце (номінація жанр) здобули:

  • Владислав Федоренко, 7 кл., гімназія №7, за роботу «Тисни на педалі - і будуть медалі»;
  • Марія Гродзинська, 6-А кл., гімназія №19, за роботу «Сила в твоєму тілі. Відчуй її»;
  • Дар'я Гудим, 9-Б кл., гімназія №12, за роботу «Довіра»;
  • Єлизавета Михальчук, 11 кл., ліцей №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя, за роботу «Спорт - це круто!»;
  • Валерія Васагло, 9-А кл., гімназія №22, за роботу «Прагнемо бути здоровими»;
  • Злата Рябова, 11-Б кл., ліцей №10 «Лінгвіст», за роботу «Навчитися можна тільки тому, що любиш».
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Автор: Катерина Турубара
Теги: конкурс здоровье дети подростки молодежь
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