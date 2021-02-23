За добу на коронавірус захворіли 19 кременчужан: серед них 9-місячне немовля

Сьогодні, 20:59 Переглядів: 319

Сьогодні, 23 лютого, в Кременчуці зареєстрували 19 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.



Захворіли 14 жінок віком від 25 до 83 років, 4 чоловіка віком від 40 до 66 років та 9-місячне немовля. Із вперше виявлених випадків захворювання 13 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні, а 6 - лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 25 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало три пацієнти.



Всього зареєстровано 5 826 випадків: одужало 5 517, померло 161.