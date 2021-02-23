Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу на коронавірус захворіли 19 кременчужан: серед них 9-місячне немовля

Сьогодні, 20:59 Переглядів: 319

 

Одужало троє

Сьогодні, 23 лютого, в Кременчуці зареєстрували 19 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 14 жінок віком від 25 до 83 років, 4 чоловіка віком від 40 до 66 років та 9-місячне немовля. Із вперше виявлених випадків захворювання 13 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні, а 6 - лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 25 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало три пацієнти.


Всього зареєстровано 5 826 випадків: одужало 5 517, померло 161.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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