У Кременчуці на вул. Європейській ДТП: на місці «швидка»

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У Кременчуці на вул. Європейській поблизу повороту на Автокразівський бульвар зіштовхнулися два легковики.













На місці «швидка», а також працює поліція. Рух ускладнений, але можливий.