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У Кременчуці на вул. Європейській ДТП: на місці «швидка»

Сьогодні, 18:12 Переглядів: 1 853

 

Зіткнулися два легковики

У Кременчуці на вул. Європейській поблизу повороту на Автокразівський бульвар зіштовхнулися два легковики.



 


На місці «швидка», а також працює поліція. Рух ускладнений, але можливий. 

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Автор: Юлия Волынская Фото: Юлія Волинська
Теги: дтп аварія постраждалі
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