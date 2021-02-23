11 тисяч з хвостиком: реальна зарплата оператора установки на «Укртатнафті» з 5-м розрядом

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 2 416 Коментарів: 18

Скільки реально заробляють працівники Кременчуцького НПЗ, робота на якому завжди вважалася престижною? Продовжуємо досліджувати тему, допомагають нам в цьому робітники.



ТЪ уже опублікував матеріал про реальну зарплату працівника допоміжного виробництва на «Укртатнафті»: сума до виплати склала трохи більше 9 тисяч.









У той час, як, за даними керівництва, середня зарплата по заводу у робітників — 15,5 тис грн (тобто близько 12,5 тис грн чистими на руки). При цьому, як повідомив в.о. першого заступника голови правління ПАТ «Укртатнафта» Руслан Ляпка, зарплата оператора установки з великим стажем роботи (ветерана виробництва) може бути на 50% вища.





- Різниця в оплаті праці операторів на одній і тій самій установці може бути 50%. А якщо говорити про ветеранів праці, то в них дуже хороші зарплати з урахуванням виплат за списками шкідливості, - сказав керівник.





Матеріал став резонансним, і нам надійшло ще одне повідомлення про виплатний листок — на цей раз від працівника основного виробництва, оператора працюючої установки. Документ є в редакції, ми його не публікуємо, щоб не наражати наше джерело на неприємності. Але повідомляємо цифри.



Стаж роботи оператора — понад 25 років, має п'ятий розряд. Погодинний тариф з урахуванням стажу — трохи менше 70 грн. Нарахована зарплата разом з премією за січень (22 дні) склала менше 15 тисяч, а на руки (разом з авансом) — трохи більше 11 тисяч.







Оператор переконаний, що керівництво підприємства, розповідаючи про зарплату, м'яко кажучи, вводить в оману.



Якщо він не правий — будемо раді розповісти про платіжки з більш високими цифрами. Надсилайте! Конфіденційність гарантуємо.