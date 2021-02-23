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11 тисяч з хвостиком: реальна зарплата оператора установки на «Укртатнафті» з 5-м розрядом

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 2 416 Коментарів: 18

 

Ще один робітник підприємства надіслав до редакції виплатний листок

Скільки реально заробляють працівники Кременчуцького НПЗ, робота на якому завжди вважалася престижною? Продовжуємо досліджувати тему, допомагають нам в цьому робітники.


ТЪ уже опублікував матеріал про реальну зарплату працівника допоміжного виробництва на «Укртатнафті»: сума до виплати склала трохи більше 9 тисяч.


Трохи більше 9 тисяч: працівник «Укртатнафти» з 6-м розрядом — про свій заробіток


У той час, як, за даними керівництва, середня зарплата по заводу у робітників — 15,5 тис грн (тобто близько 12,5 тис грн чистими на руки). При цьому, як повідомив в.о. першого заступника голови правління ПАТ «Укртатнафта» Руслан Ляпка, зарплата оператора установки з великим стажем роботи (ветерана виробництва) може бути на 50% вища.


- Різниця в оплаті праці операторів на одній і тій самій установці може бути 50%. А якщо говорити про ветеранів праці, то в них дуже хороші зарплати з урахуванням виплат за списками шкідливості, -  сказав керівник. 



Матеріал став резонансним, і нам надійшло ще одне повідомлення про виплатний листок — на цей раз від працівника основного виробництва, оператора працюючої установки. Документ є в редакції, ми його не публікуємо, щоб не наражати наше джерело на неприємності. Але повідомляємо цифри.


Стаж роботи оператора — понад 25 років, має п'ятий розряд. Погодинний тариф з урахуванням стажу — трохи менше 70 грн. Нарахована зарплата разом з премією за січень (22 дні) склала менше 15 тисяч, а на руки (разом з авансом) — трохи більше 11 тисяч.


Мінус тисяча працівників: на «Укртатнафті» прокоментували ситуацію зі скороченням чисельності


Оператор переконаний, що керівництво підприємства, розповідаючи про зарплату, м'яко кажучи, вводить в оману.


Якщо він не правий — будемо раді розповісти про платіжки з більш високими цифрами. Надсилайте! Конфіденційність гарантуємо.

9
Автор: Татьяна Донченко
Теги: зарплата оператор Укртатнафта
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Коментарі: 18

55
Anthraxx:
Сьогодні, 18:10

Оператор правий на всі 100%, і ще він міг  працювать на Новий рік та Різдво, коли йде подвійна оплата, а якби не працював, то ще менше заробив би


20 0
29
waxettio:
Сьогодні, 18:30

это как Кредмаш, там тоже хорошо "насыпают" про зарплаты в 40+ тысяч, а по факту такие зарплаты у едениц, и средняя зарплата +- такая же... везде любят преукрасить....


17 0
57
KSV:
Сьогодні, 18:31

Ходит слух что там скоро будет большое сокращение, два претендента кажись уже есть.

Мне очень нравится то что люди идут на работу, подписывают трудовые договора (соглашаются на условия труда типа работа в праздники, выходные и внеурочно и на определенную зарплату), а проработав энное время (не важно какое, месяц или 10 лет) начинают ныть (носить квитанции в газеты итд) мне тяжело, мне платят мало итд!!!!! Да вас никто за руку не держит!!! Пойдите на "дядю" без трудовой, без выходных, в праздники, отхренячте до потери сознания, при этом выполняя все его прихоти и получая минималку (в лучшем случае), а здесь с полным соц пакетом, отпусками итд, возобниси из себя Биллов Гейтсов?

Я работаю на предприятии с такими-ж условиями, с соц пакетом, плюс-минус такой зарплатой!!!! И радуюсь что у меня есть РАБОТА. А дочь в этом году закончила бурсу и пошла на фабрику фигачить за 2000 в месяц и молчит! 

Читаю такую фигню и понимаю - тряпки, а не мужики (работники НПЗ!!!)


11 37
55
Anthraxx:
Сьогодні, 18:36

[spoiler][/spoiler]

Цитата: KSV

Ходит слух что там скоро будет большое сокращение, два претендента кажись уже есть.

Мне очень нравится то что люди идут на работу, подписывают трудовые договора (соглашаются на условия труда типа работа в праздники, выходные и внеурочно и на определенную зарплату), а проработав энное время (не важно какое, месяц или 10 лет) начинают ныть (носить квитанции в газеты итд) мне тяжело, мне платят мало итд!!!!! Да вас никто за руку не держит!!! Пойдите на "дядю" без трудовой, без выходных, в праздники, отхренячте до потери сознания, при этом выполняя все его прихоти и получая минималку (в лучшем случае), а здесь с полным соц пакетом, отпусками итд, возобниси из себя Биллов Гейтсов?

Я работаю на предприятии с такими-ж условиями, с соц пакетом, плюс-минус такой зарплатой!!!! И радуюсь что у меня есть РАБОТА. А дочь в этом году закончила бурсу и пошла на фабрику фигачить за 2000 в месяц и молчит! 

Читаю такую фигню и понимаю - тряпки, а не мужики (работники НПЗ!!!)

 Так только терпилы рассуждают. Вся суета началась из-за заявлений о средней зарплате в 15500, если бы он озвучил реальные цифры, то тишина продолжилась, и даже если сократят, то я подстилкой и рабом не буду как ты


24 7
212
LYuSIYa:
Сьогодні, 18:47

Вибачте, звичайно, але п.Ляпка говорить про "чисту" зарплатню! І у фото документу, який наробив галасу, також пишеться про $570 "на руки" ( це 15960 грн. по курсу 28).


10 0
2 692
zzzzzz:
Сьогодні, 18:54

Цитата: Anthraxx
то тишина продолжилась
тишина и продолжится, потому как беня это кукловод зеленского, поэтому государство в лице клована в это вмешиваться не будет( хотя это и гос предприятие в том числе)....намазувайтэ свидетели голобородька.


6 10
55
Anthraxx:
Сьогодні, 18:56

Цитата: zzzzzz

Цитата: Anthraxx
то тишина продолжилась
тишина и продолжится, потому как беня это кукловод зеленского, поэтому государство в лице клована в это вмешиваться не будет( хотя это и гос предприятие в том числе)....намазувайтэ свидетели голобородька.

Причём тут беня, это местные ребята работают


7 3
57
KSV:
Сьогодні, 18:58

Цитата: Anthraxx
 Так только терпилы рассуждают. Вся суета началась из-за заявлений о средней зарплате в 15500

И что? Они написали правду!!!! 100 трудяг получают 10 000, а три начальника получают 150 000 вот средняя и 15 000. И что? У нас на предприятии примерно тоже такие цифры.

И такие терпилы не бегают с квитанциями по газетам.

Повторюсь - не нравится зарплата - за руку никто не держит!!!

У нас в городе не все "барины народа" (таких как Вы, судя с выражений!), а очень много простых людей с з/п 4000-5000, а еще есть пенсионеры с 2200! Вы им скажите что на з/п в 12000 не за что хлеба купить!


10 18
55
Anthraxx:
Сьогодні, 19:04

Цитата: KSV

Цитата: Anthraxx
 Так только терпилы рассуждают. Вся суета началась из-за заявлений о средней зарплате в 15500

И что? Они написали правду!!!! 100 трудяг получают 10 000, а три начальника получают 150 000 вот средняя и 15 000. И что? У нас на предприятии примерно тоже такие цифры.

И такие терпилы не бегают с квитанциями по газетам.

Повторюсь - не нравится зарплата - за руку никто не держит!!!

У нас в городе не все "барины народа" (таких как Вы, судя с выражений!), а очень много простых людей с з/п 4000-5000, а еще есть пенсионер с 2200! Вы им скажите что на з/п в 12000 не за что хлеба купить!

Правильно делают что бегают, администрация кипишует и разыскивает тех кто пишет сюда, значит  боится, а у Вас логика, извините за выражение, типичнейшего холуя, который не может сделать даже минимальный поступок. И я уже 2 года как уволился из этой тюрьмы, просто за знакомых переживаю


15 4
212
LYuSIYa:
Сьогодні, 19:06

KSV жде-не діждеться, коли виженуть двох "терпіл", які сказали правду. Тоді процент того, що виженуть його зменшиться. На вибухонебезпечному виробництві не працюють "прості люди" (а тим більш пенсіонери з 2200грн.), там працюють фахівці, які вимагають гідної оплати за свою роботу. І їм не подобається брехня в очі про 15500 "чистої" зарплатні на руки (причому вказують саме 5-й розряд, як самий ходовий). Все почалося з брехні...


15 3
55
Anthraxx:
Сьогодні, 19:24

Цитата: LYuSIYa

KSV жде-не діждеться, коли виженуть двох "терпіл", які сказали правду. Тоді процент того, що виженуть його зменшиться. На вибухонебезпечному виробництві не працюють "прості люди" (а тим більш пенсіонери з 2200грн.), там працюють фахівці, які вимагають гідної оплати за свою роботу. І їм не подобається брехня в очі про 15500 "чистої" зарплатні на руки (причому вказують саме 5-й розряд, як самий ходовий). Все почалося з брехні...

Я хотів би послухати його цитати в колективі, наприклад на прохідній де всі палять, що йому сказали б


5 2
57
KSV:
Сьогодні, 19:25

Цитата: LYuSIYa
там працюють фахівці, які вимагають гідної оплати за свою роботу

Ага, такой "фахівець" у меня по соседству в гараже синячит с утра до ночи и рыдает что 14 пачек это мало и пить не за что! (не удивлюсь если это он в редакцию квитанцию понес). А как ему тяжело на НПЗ работать!!! И за глаза рассказывает - "сосед по гаражах контрацептив, со мной не бухает (читай - меня не поит), падла на иномарке ездит, работает там-то, там-то, капусту мешками солит!" Вот только у меня з/п меньше чем у него, и я еще подрабатываю, и жена работает, и не пробухиваю по 400 грн в день! 

И еще про "фахівців", я на работе отвечаю за жизни людей! К примеру не грузчик, и не чорнорабочий! (Люди этой категории - извините, я не со зла про вас так, город без вас не проживет!)


4 15
55
Anthraxx:
Сьогодні, 19:32

[hide][/hide]

Цитата: KSV

Цитата: LYuSIYa
там працюють фахівці, які вимагають гідної оплати за свою роботу

Ага, такой "фахівець" у меня по соседству в гараже синячит с утра до ночи и рыдает что 14 пачек это мало и пить не за что! (не удивлюсь если это он в редакцию квитанцию понес). А как ему тяжело на НПЗ работать!!! И за глаза рассказывает - "сосед по гаражах контрацептив, со мной не бухает (читай - меня не поит), падла на иномарке ездит, работает там-то, там-то, капусту мешками солит!" Вот только у меня з/п меньше чем у него, и я еще подрабатываю, и жена работает, и не пробухиваю по 400 грн в день! 

И еще про "фахівців", я на работе отвечаю за жизни людей! К примеру не грузчик, и не чорнорабочий! (Люди этой категории - извините, я не со зла про вас так, город без вас не проживет!)

Хватит писать этот холуйский бред, если человека что-то не устраивает, то он выражает мнение, а если он делает под себя при виде начальства, то он будет писать о пенсионерах и что нужно потерпеть


15 3
212
LYuSIYa:
Сьогодні, 20:15

Цитата: KSV

Цитата: LYuSIYa
там працюють фахівці, які вимагають гідної оплати за свою роботу

Ага, такой "фахівець" у меня по соседству в гараже синячит с утра до ночи и рыдает что 14 пачек это мало и пить не за что! (не удивлюсь если это он в редакцию квитанцию понес). А как ему тяжело на НПЗ работать!!! И за глаза рассказывает - "сосед по гаражах контрацептив, со мной не бухает (читай - меня не поит), падла на иномарке ездит, работает там-то, там-то, капусту мешками солит!" Вот только у меня з/п меньше чем у него, и я еще подрабатываю, и жена работает, и не пробухиваю по 400 грн в день! 

И еще про "фахівців", я на работе отвечаю за жизни людей! К примеру не грузчик, и не чорнорабочий! (Люди этой категории - извините, я не со зла про вас так, город без вас не проживет!)

Пиячити з ранку до вечора і працювати на заводі? Феноменально!!! Ще й 14 тис. зарплатні... Шостий розряд, не менше. А якщо Ви ще й підпрацьовуєте, то на роботі не викладуєтеся на 100 %. І, чесно кажучи, кожен оператор відповідає за життя людей. Не лазьте по чужим гаражам, не розповідайте, кому Ви мило в душовій піднімаєте.


14 1
55
Anthraxx:
Сьогодні, 20:28

Цитата: KSV

Цитата: Anthraxx
 Так только терпилы рассуждают. Вся суета началась из-за заявлений о средней зарплате в 15500

И что? Они написали правду!!!! 100 трудяг получают 10 000, а три начальника получают 150 000 вот средняя и 15 000. И что? У нас на предприятии примерно тоже такие цифры.

И такие терпилы не бегают с квитанциями по газетам.

Повторюсь - не нравится зарплата - за руку никто не держит!!!

У нас в городе не все "барины народа" (таких как Вы, судя с выражений!), а очень много простых людей с з/п 4000-5000, а еще есть пенсионеры с 2200! Вы им скажите что на з/п в 12000 не за что хлеба купить!

Зачем писать этот бред, я когда работал штук 6 экзаменов надо сдать в год, а зарплата как у  кассира в магазине, где надо уметь сумму в комп ввести

 


9 0
473
Кавоман:
Сьогодні, 20:30

Цитата: Anthraxx
Цитата: zzzzzz

Цитата: Anthraxx
то тишина продолжилась
тишина и продолжится, потому как беня это кукловод зеленского, поэтому государство в лице клована в это вмешиваться не будет( хотя это и гос предприятие в том числе)....намазувайтэ свидетели голобородька.

Причём тут беня, это местные ребята работают

Звісно місцеві. Тільки місцеві працюють на беню.

 


4 4
55
Anthraxx:
Сьогодні, 20:32

Цитата: Кавоман
Цитата: Anthraxx
Цитата: zzzzzz

Цитата: Anthraxx
то тишина продолжилась
тишина и продолжится, потому как беня это кукловод зеленского, поэтому государство в лице клована в это вмешиваться не будет( хотя это и гос предприятие в том числе)....намазувайтэ свидетели голобородька.

Причём тут беня, это местные ребята работают

Звісно місцеві. Тільки місцеві працюють на беню.

 

Місцеві це ті хто про 15500 розповідав, вони на камрі та х5 їздять


9 1
2 692
zzzzzz:
Сьогодні, 21:22

Цитата: Anthraxx
Причём тут беня, это местные ребята работают
какие местные? прибалты, поставленные акционерами бени?или какие местные7 вы что из-за зеркалья? там акционеры беня и зеля.(гос)


1 2

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