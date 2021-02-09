Мінус тисяча працівників: на «Укртатнафті» прокоментували ситуацію зі скороченням чисельності

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 3 502 Коментарів: 7

За півтора року чисельність персоналу на підприємстві зменшилася на 1000 осіб - до 2500 працівників. На підприємстві прокоментували документ про ймовірні скорочення ще на 1000 осіб, який потрапив у мережу. На запитання «Телеграфа» відповів Руслан Ляпка, в.о. першого заступника голови правління ПАТ «Укртатнафта»





- Руслане Володимировичу, у мережі з’явився документ – таблиця щодо планів на скорочення персоналу підприємства. У ньому йдеться про цифру майбутньої чисельності на підприємстві у 1500 осіб. Люди активно це обговорюють, працівники підприємства занепокоєні. Чи це реальний план? У жовтні 2019 року ви вже коментували ситуацію зі скороченням, і тоді називали оптимальну цифру 2500 тисячі. То про яку цифру сьогодні зараз фактично йдеться?









Cторінка плану оптимізації чисельності, яка наробила багато галасу в мережі. Передбачається, що на заводі залишиться 1550 осіб - із нинішніх 2500. Середня зарплата при цьому має зрости до $735 на місяць









- Дійсно, проводився аудит персоналу у 2015 році. І дійсно, визначено оптимальну чисельність персоналу 2500 осіб. Але фірма Pricewaterhous, яка робила аудит, у коментарях додала, що ця оптимізація можлива без особливих зусиль, без серйозних капіталовкладень та суттєвих змін у виробничому процесі. На чисельність 2500 ми вийшли буквально зараз – фактично за півтора року. У той момент, коли проводився аудит, у 2015 році на заводі працювало 4470 осіб. Тепер з приводу документа, який обговорюють (зменшення чисельності до 1500), - це план можливих дій – одна зі сторінок плану. Але це все можливо, якщо виконати модернізацію виробництва. (Наш співрозмовник демонструє документ повністю – прим.) Читаємо перший розділ: будівництво нової установки очистки дизельного пального; розділ другий – будівництво нової водневої установки. Крім цього, будівництво двох об’єктів екологічного призначення. І в такому варіанті пункти прийнятні до виконання. Тобто ми говоримо про консервацію старих потужностей, але лише після будівництва нових об'єктів. Тому дані заходи можливі, але лише після того, як акціонери ухвалять рішення інвестувати у підприємство.





У жовтні 2020 року «Укртатнафта» запустила нову установку ізомеризації. Сума інвестицій склала 800 млн грн





- Виходить, нові потужності будуть більш автоматизовані, і їх обслуговуватиме менша кількість персоналу?

- Одна велика установка замінить три, які ми використовуємо зараз. А це - менша чисельність і менші витрати енергоресурсів, якісніша продукція. Але це – фінансові вкладення, тому ми й говоримо: коли Pricewaterhous показав нам 2500 осіб, то це можливо. А далі - буде складно. На 2500 ми вже вийшли. А подальший рух - це інвестиції.





Операторна та пульт керування новою установкою





- Тоді питання: будуть інвестиції у цьому році чи ні?





- Ми будемо рухатися в цьому напрямку. Йде процес роботи з іноземними компаніями щодо уточнення параметрів проєктів, щоб більш точно оцінити: скільки потрібно коштів. І якщо ми говоримо про терміни реалізації цього проєкту, то на найпотужніший об'єкт, який вказаний у плані, це термін три з половиною роки. Тому, підсумовуючи, можна говорити про те, що оптимізація персоналу буде у такому вигляді, як вказано на цій сторінці (персонал 1500 осіб – ред.) тільки після того, як буде проведена велика підготовча робота та вкладені великі кошти. У поточному режимі там, де є можливість оптимізуватися – ми оптимізуємось. І це не скорочення. На території можна побачити людей у форменому одязі «Окін фасіліті»: метуть доріжки, прибирають сніг. Люди не втратили роботу внаслідок оптимізації. Хто працював до того, працює і зараз.





- Так, ми вже писали про те, що кілька років тому завод віддав прибирання на аутсорсинг.





- Це суть оптимізації - коли якась функція віддається спеціалізованій компанії. Раніше в нас на заводі у штаті було 150 осіб, які прибирали територію. Коли передали ці функції «Окін фасіліті», виявилося, що ще три сотні працівників, які обліковувались на інших посадах, допомагали утримувати порядок на території підприємства. Наприклад, слюсар з ремонту технологічного обладнання виконував низькокваліфіковану роботу – косив траву. Оператори технологічних установок - також. Тобто 10% персоналу щодня займалося прибиранням території. Зараз «Окін» виконує роботи тією чисельністю, яка в них є, а висококваліфіковані працівники заводу займаються своєю роботою, технологічним процесом. Тобто була неправильна організація праці, а зараз працівники перестали виконувати неспецифічну роботу.





- Тобто ви зараз зупинилися на двох із половиною тисячах - і все?





- Ми зараз ведемо підготовчу роботу, і поки ми її не провели, про цифри оптимізації говорити зарано. Але зараз можна говорити про те, як уже проведена оптимізація вплинула на виробництво. Ось результати за 2020 рік. Обсяг переробки – 2,8 млн тонн за рік, це плюс 10% (порівняно з попереднім роком). Витрати на переробку знижені на 30%; заходи з енергозбереження дозволяють економити майже 8 мільйонів доларів на рік. Ми працюємо в дуже конкурентному середовищі. Наша частка на ринку в бензині – близько 50%. На ринку дизпального було 14%, а зараз ми виросли практично до 20%. Але рости і зменшувати витрати можна, лише маючи конкурентні витрати на переробку, енергозбереження, знижуючи собівартість виробництва. На найбільших нафтопереробних заводах, де переробка 30 мільйонів тонн, чисельність персоналу нижча, ніж у нас. До речі, у цій табличці, яку люди побачили в соцмережах, є свої позитивні моменти: йдеться не лише про оптимізацію. Є позитивний момент і для працівників. Він полягає в тому, що адміністрація розглядає питання підвищення заробітної плати працівників підприємства. Це є головною метою оптимізації. Конкуренція на ринку – це не тільки конкуренція по витратах на виробництво. Необхідно платити і ринкову заробітну плату.









- Яка зараз заробітна плата на підприємстві?





- Середня, близько 15,5 тисячі гривень, як і була. Але в операторів установок є великі розбіжності (якраз нещодавно це питання розглядало правління). І коли ми говоримо про 15 із половиною тисяч, половина операторів скаже, що це не відповідає дійсності, бо таких грошей вони в себе не бачили. А інша половина тихо промовчить, тому що в них набагато більше. Різниця в оплаті праці операторів на одній і тій самій установці може бути 50%. А якщо говорити про ветеранів праці, то в них дуже хороші зарплати з урахуванням виплат за списками шкідливості. Тому 15,5 тис грн – середня, але в усіх різна. Правління розглядало це питання: з 1 лютого молодим фахівцям зробили доплату від 1000 до 2000 грн, щоб підтягнути їх до середньої зарплати. Треба вирівнювати ситуацію по зарплаті, це один із основних принципів справедливості. Якщо вона відрізняється на 50%, молода людина довго так не пропрацює.









- Ви скоротили, можна сказати, тисячу людей. Куди пішли всі ці люди, якщо вони офіційно не пішли в такій кількості на біржу праці? У який спосіб скорочували чисельність, чи переводили в інші підрозділи?





- Найбільший відсоток персоналу за минулий рік зменшився за рахунок оптимізації транспортного цеху. Його чисельність у складі заводу була 230 осіб. Їх передали у дочірню структуру ДП «Укртатнафтасервіс». І після проходження етапу, коли наявність конкретної роботи, конкретного замовлення транспорту на виробничі потреби обумовила потрібну чисельність, то зараз там працює лише 70 осіб. І при цьому їздять усі вахтові автобуси; переміщення транспортом по території заводу не припинилося; люди їздять у відрядження на машинах; ми забезпечені власною технікою для ремонтів - це і є один з елементів оптимізації. Ми оплачуємо послуги машин та механізмів і заробітну плату цих водіїв, але за фактично виконану роботу. І коли цей процес йде через гроші, тоді керівники цих підрозділів починають думати про оптимізацію витрат. Тобто при реорганізації кількість персоналу скоротилася, ми на це розраховувати, але вважали, що залишиться 130-150 осіб, а залишилося 70. Але це ті функції, які виконував транспортний цех навіть тоді, коли в них було 230 чоловік.





- Ви хочете сказати, що люди пішли з власної волі?





- Ну, а якщо в них немає роботи в цьому ДП? До того ж водії потрібні для перевезення нафтопродуктів у компаніях, що забезпечують таку послугу заводу. Хто має відповідний досвід та навички, без роботи не залишається.





- Чи втратили люди в оплаті, коли їх переводили?





- Ні, їх переводили без зменшення заробітної плати, у багатьох навіть зросла зарплата, оскільки зросло навантаження. Заробітна плата це дуже чуттєва опція для працівників, тому при передачі функцій на аутсорсинг, ми ніколи не переводимо людей зі зменшенням їхнього доходу. Лише зі збільшенням. Треба розуміти, що такі зміни - це соціальна і психологічна напруга для людей.





- Коли ви представлятимете свій план акціонерам?





- Лише після отримання більш точної інформації від іноземних потенційних партнерів. Я вже представив цю стратегію, і мені доручили надати детальніше розкладку стосовно термінів і вартості.





- Ви плануєте залучати іноземних інвесторів до модернізації?





- Ні, це не в плані інвестицій. Маються на увазі компанії, які спеціалізуються на відповідних технологічних процесах. Ми говоримо про іноземних партнерів як про компанії, що продають технологію, обладнання та проектують.





- Це питання одного року, двох років чи більше?





- Це питання кількох місяців, тобто процес почнеться вже у цьому році. Але зараз щодо термінів реалізації (поетапно) – це процес на півтора року; два з половиною роки і три з половиною роки (на будівництво найбільшої установки). Акціонери в цьому році приймуть рішення, чи виконувати програму у повному обсязі, чи реалізовувати її поетапно. Це витратні заходи. І всі інвестиції за останні роки робили приватні акціонери, не «Нафтогаз України». У фінансовому плані «Нафтогазу» як акціонера компанії інвестицій у Кременчуцький НПЗ не передбачались ніколи.





- У яку суму зараз оцінюється обсяг цієї інвестиційної програми?





- Навіть після затвердження програми це є конфіденційною інформацією. Але ми пропонуємо лише ті інвестиційні проєкти, термін окупності яких близько півтора року, і це не настільки великі вкладення. Тому ми маємо надію, що програма буде затверджена і підприємство буде розвиватися.









- Крім перспективного плану, який передбачає будівництво нових установок та пов’язану з цим оптимізацію чисельності, чи є у вас інші заходи, що передбачають оптимізацію персоналу. Наприклад, перевести ще якісь підрозділи на аутсорсинг, як транспортний цех?





- У найближчі місяці заплановані незначні зміни в структурі. Це буде пов’язано з передачею частини робіт на дочірнє підприємство «Укртатнафтасервіс». Але це не скорочення, тому що люди виконують потрібну підприємству роботу. Питання в організації праці.





- Чи плануєте ви збільшувати заробітну плату? Бо в нинішніх умовах 15,5 тисячі це небагато.





- Ми вирішили піти не тим шляхом, як раніше було: всім плюс 10 відсотків чи плюс 15 відсотків. Якщо ми бачимо проблему в певної категорії працівників, ми збільшуємо зарплату. Знаходимо внутрішні резерви і збільшуємо. Так, із першого лютого збільшуємо зарплату молодим працівникам. Крім того, є ще варіанти підвищення заробітної плати за ініціативою керівника підрозділу, якщо він може оптимально організувати роботу, і від цієї роботи є результат у вигляді зниження собівартості. Тоді частина економії перерозподіляється на заробітну плату. Наприклад, у зв’язку з консервацією декількох об’єктів керівник однієї з допоміжних служб переглянув роботу свого підрозділу, перерозподілив зони відповідальності. При цьому частина працівників пішла на пенсію, а фонд оплати праці перерозподілили між тими, хто є. Враховуючи зміну навантаження, з січня цього року плюс 12 відсотків отримали рядові працівники, а керівники служби - плюс 3-4 відсотки. Більша частина скорочень персоналу, яка відбувається на підприємстві, – це за рахунок пенсіонерів.

Підсумовуючи, слід ще раз зазначити, що зміни в організаційній структурі і чисельності персоналу ПАТ «Укртатнафта» це не скорочення, а оптимізація. Принципова різниця в тому, що коли говорять про скорочення, це частіше обумовлено проблемами підприємства, падінням виробництва, втратою ринків збуту. ПАТ «Укртатнафта», як уже сказано, суттєво додала минулого року в обсягах переробки. Рекордний показник у обсягах продажу бітуму. Протягом березня-грудня підприємство взагалі не виробляло дешевий мазут на експорт. Це дозволяє збільшувати присутність на ринку України, витісняти імпорт та отримувати позитивний фінансовий результат. І є запорукою того, що ми залишаємось конкурентні на нашому ринку, гарантією на майбутнє: якщо ми будемо стабільно працювати, наші працівники можуть розраховувати на кращі зміни в оплаті праці.





Довідка





ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ) – найпотужніший в Україні нафтопереробний завод. У 1994 році ПАТ «Укртатнафта» було засноване указами президентів України й Татарстану. Проєктна потужність нафтопереробки складає 18,8 млн т на рік. Найбільший пакет акцій - 43,05% належить державній НАК «Нафтогаз України».









Свого часу Татарстану належало 28,8% акцій, ще 8,6% - російській компанії «Татнефть». Проте внаслідок судових рішень частка татарських акціонерів була розмита. У 2007 році реальний контроль над підприємством отримала група «Приват» Ігоря Коломойського. Частка акцій «Нафтогазу» наразі незмінна. За даними аналітичної системи YouControl, ще майже 37% акцій належить (сумарно) шести офшорним компаніям, зареєстрованим на Кіпрі. Власники 20% акцій (пакети менше 5%) не розкриваються.