На Донеччині загинув підполковник СБУ з Полтавщині

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 1 402

П'ять років тому, 16 лютого, під час бойового завдання на Донеччині загинув підполковник СБУ Олег Коваленко. Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ в Полтавській області. Він був військовим контррозвідником і до останнього подиху служив Українському народу, захищаючи цілісність нашої країни.



Олег народився 5 лютого 1980 року в місті Лохвиця на Полтавщині. Після закінчення двох авіаційних університетів він пройшов шлях кадрового військового: від оперуповноваженого до заступника начальника відділу.



За виконання бойових завдань і захист України підполковник Коваленко прижиттєво нагороджений вісьмома нагородами.