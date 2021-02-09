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Кременчук, Полтавщина

На Донеччині загинув підполковник СБУ з Полтавщині

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 1 402

 

Сьогодні 5-ті роковини

П'ять років тому, 16 лютого, під час бойового завдання на Донеччині загинув підполковник СБУ Олег Коваленко. Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ в Полтавській області. Він був військовим контррозвідником і до останнього подиху служив Українському народу, захищаючи цілісність нашої країни.


Олег народився 5 лютого 1980 року в місті Лохвиця на Полтавщині. Після закінчення двох авіаційних університетів він пройшов шлях кадрового військового: від оперуповноваженого до заступника начальника відділу.


За виконання бойових завдань і захист України підполковник Коваленко прижиттєво нагороджений вісьмома нагородами.

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Автор: Альона Душенко
Теги: військові загиблі в АТО

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