У День закоханих на Полтавщині побралися 19 пар. Про це повідомив сектор комунікації з громадськістю Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
Підтримуючи атмосферу особливого палкого настрою, вже четвертий рік поспіль саме 14 лютого Міністерство юстиції організовує масштабну акцію «Кохання поза часом». Цьогоріч у рамках ініціативи спеціалісти державної реєстрації актів цивільного стану з новими ідеями та локаціями чекали на закохані пари з 8.00 до 20.00.
Тобто на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині День всіх закоханих утворив 54 нові родини.
Також у День святого Валентина спостерігався ажіотаж й на послугу щодо подачі заяви на одруження. На Полтавщині фахівці державної реєстрації актів цивільного стану отримали 28 заяв на реєстрацію шлюбу, на Сумщині – 17 та 14 – на Чернігівщині.