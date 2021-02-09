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Кременчук, Полтавщина

У День закоханих на Полтавщині побралися 19 пар

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 468

 

У Полтавській області 14 лютого подали 28 заяв на реєстрацію шлюбу

У День закоханих на Полтавщині побралися 19 пар. Про це повідомив сектор комунікації з громадськістю Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).


Підтримуючи атмосферу особливого палкого настрою, вже четвертий рік поспіль саме 14 лютого Міністерство юстиції організовує масштабну акцію «Кохання поза часом». Цьогоріч у рамках ініціативи спеціалісти державної реєстрації актів цивільного стану з новими ідеями та локаціями чекали на закохані пари з 8.00 до 20.00.


- Подати заяву на одруження або взяти шлюб у найромантичніший день на рік – це той подарунок, який насправді влучить у серце коханої людини. Загалом на Полтавщині 14 лютого було зареєстровано 19 родин, які заздалегідь подали заяву на одруження. У Сумах утворилося 18 сімей, зокрема, завдяки сервісу «Шлюб за добу» омріяний статус подружжя здобули 17 пар. У Чернігівській області стати чоловіком та дружиною вирішили 17 пар, через скорочену процедуру одруження – 3, - розповіла Ірина Свистун, начальниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).


Тобто на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині День всіх закоханих утворив 54 нові родини.


Також у День святого Валентина спостерігався ажіотаж й на послугу щодо подачі заяви на одруження. На Полтавщині фахівці державної реєстрації актів цивільного стану отримали 28 заяв на реєстрацію шлюбу, на Сумщині – 17 та 14 – на Чернігівщині.

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У День святого Валентина у Кременчуці візьмуть шлюб три пари

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Автор: Катерина Турубара
Теги: День святого Валентина День закоханих свадьба весілля брак брак за сутки любовь ЗАГС РАЦС

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