У День закоханих на Полтавщині побралися 19 пар

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 468

У День закоханих на Полтавщині побралися 19 пар. Про це повідомив сектор комунікації з громадськістю Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).





Підтримуючи атмосферу особливого палкого настрою, вже четвертий рік поспіль саме 14 лютого Міністерство юстиції організовує масштабну акцію «Кохання поза часом». Цьогоріч у рамках ініціативи спеціалісти державної реєстрації актів цивільного стану з новими ідеями та локаціями чекали на закохані пари з 8.00 до 20.00.





- Подати заяву на одруження або взяти шлюб у найромантичніший день на рік – це той подарунок, який насправді влучить у серце коханої людини. Загалом на Полтавщині 14 лютого було зареєстровано 19 родин, які заздалегідь подали заяву на одруження. У Сумах утворилося 18 сімей, зокрема, завдяки сервісу «Шлюб за добу» омріяний статус подружжя здобули 17 пар. У Чернігівській області стати чоловіком та дружиною вирішили 17 пар, через скорочену процедуру одруження – 3, - розповіла Ірина Свистун, начальниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).





Тобто на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині День всіх закоханих утворив 54 нові родини.





Також у День святого Валентина спостерігався ажіотаж й на послугу щодо подачі заяви на одруження. На Полтавщині фахівці державної реєстрації актів цивільного стану отримали 28 заяв на реєстрацію шлюбу, на Сумщині – 17 та 14 – на Чернігівщині.