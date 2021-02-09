Ferrexpo збільшує виробництво DR-окатків

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 406 Коментарів: 3

Компанія Ferrexpo продовжує нарощувати виробництво продукції високої якості - DR-окатків (Direct reduction iron pellets - окатки для технології прямого відновлення заліза). Це продукція вищого переділу зі збільшеним вмістом заліза та низькою концентрацією домішок, що високо оцінюється в сучасній металургії бездоменного виробництва сталі.

Так, у 2020 році, Компанія значно збільшила обсяги виробництва окатків із вмістом заліза більше 67%, досягнувши показника більше 300 тис. тонн і стала першою компанією на території України, що почала промислові поставки DR-окатків для своїх споживачів. Ferrexpo і надалі планує збільшувати частку високоякісних окатків у загальному портфелі продукції, яка виробляється, що дозволить задовольнити вимоги кращих світових споживачів сталі.

«Наша мета - постійно збільшувати обсяги виробництва окатків преміальної якості (в т.ч. і для бездоменного виробництва сталі), що дозволить зміцнити позиції Ferrexpo як надійного постачальника цієї продукції для наших клієнтів. Наявний досвід поставок окатків підвищеної якості підтверджує затребуваність нашої нової продукції найкращими світовими виробниками сталі. Увесь вироблений у 2020 році обсяг даної продукції був відправлений першокласному споживачеві даних окатків на завод у штаті Техас (США). Для наших клієнтів важливі підвищені металургійні властивості окатків, також такі окатки є більш екологічно чистими, тому що при бездоменному виробництві сталі шляхом прямого відновлення заліза викиди СО2 в атмосферу зменшуються в рази», - відзначили в Ferrexpo.

Компанія постійно модернізує своє виробництво у відповідності до найкращих світових практик. Зокрема, в 2020 році на Полтавському ГЗК (ПГЗК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, що входить до Групи Ferrexpo) реалізований комплекс проєктів збільшення виробництва збагачувальних фабрик Групи Ferrexpo, інвестиції в який склали понад 100 млн. доларів США. Усього в розвиток українських активів Компанії Ferrexpo протягом останніх 20 років було інвестовано понад 3 млрд. доларів США.