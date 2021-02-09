Ferrexpo збільшує виробництво DR-окатків

Компанія Ferrexpo продовжує нарощувати виробництво продукції високої якості - DR-окатків (Direct reduction iron pellets - окатки для технології прямого відновлення заліза). Це продукція вищого переділу зі збільшеним вмістом заліза та низькою концентрацією домішок, що високо оцінюється в сучасній металургії бездоменного виробництва сталі.
Так, у 2020 році, Компанія значно збільшила обсяги виробництва окатків із вмістом заліза більше 67%, досягнувши показника більше 300 тис. тонн і стала першою компанією на території України, що почала промислові поставки DR-окатків для своїх споживачів. Ferrexpo і надалі планує збільшувати частку високоякісних окатків у загальному портфелі продукції, яка виробляється, що дозволить задовольнити вимоги кращих світових споживачів сталі.
Компанія постійно модернізує своє виробництво у відповідності до найкращих світових практик. Зокрема, в 2020 році на Полтавському ГЗК (ПГЗК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, що входить до Групи Ferrexpo) реалізований комплекс проєктів збільшення виробництва збагачувальних фабрик Групи Ferrexpo, інвестиції в який склали понад 100 млн. доларів США. Усього в розвиток українських активів Компанії Ferrexpo протягом останніх 20 років було інвестовано понад 3 млрд. доларів США.