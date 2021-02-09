Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
Кременчук5420
Померло:
Україна23771
Кременчук160
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 3 143 українців, на Полтавщині – у 149

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 395

 

Одужало за цей час 6 189 осіб

3 143 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 лютого, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 182 дитини та 179 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 915 осіб;
  • виписано з лікарень – 499 осіб;
  • летальних випадків – 150;
  • одужало – 6 189 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 39 401 (зокрема методом ПЛР – 18 948, методом ІФА – 11 339);
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 114.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 276 618 осіб;
  • одужало – 1 122 968 осіб;
  • летальних випадків – 24 542;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 570 806.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.


Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 308 випадків;
  • Вінницька область – 210 випадків;
  • Волинська область – 95 випадків;
  • Дніпропетровська область – 85 випадків;
  • Донецька область – 60 випадків;
  • Житомирська область – 18 випадків;
  • Закарпатська область – 204 випадки;
  • Запорізька область – 95 випадків;
  • Івано-Франківська область – 621 випадок;
  • Київська область – 136 випадків;
  • Кіровоградська область – 20 випадків;
  • Луганська область – 26 випадків;
  • Львівська область – 115 випадків;
  • Миколаївська область – 55 випадків;
  • Одеська область – 127 випадків;
  • Полтавська область – 149 випадків;
  • Рівненська область – 88 випадків;
  • Сумська область – 7 випадків;
  • Тернопільська область – 67 випадків;
  • Харківська область – 131 випадок;
  • Херсонська область – 6 випадків;
  • Хмельницька область – 50 випадків;
  • Черкаська область – 99 випадків;
  • Чернівецька область – 343 випадки;
  • Чернігівська область – 28 випадків.

 


Від початку карантину на Полтавщині діагностували 44 762 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 41 423 (+108) жителі області, продовжують лікування 2 396 людей, зокрема 108 дітей.


Всього зареєстровано 943 летальні випадки, нових – 6 (Полтава – 2; Лубни; Карлівський, Лохвицький, Решетилівський райони). За минулу добу зареєстровано нових випадків – 149.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 17 295 (+101),
  • Кременчук – 5 738 (+3),
  • Горішні Плавні – 2 273 (+5),
  • Полтавський район – 1 838 (+3),
  • Миргород – 1 691 (+2),
  • Лубни – 1 391,
  • Лохвицький район – 1 174 (+1),
  • Зіньківський район – 1 031 (+1),
  • Карлівський район – 924 (+5),
  • Пирятинський район – 796,
  • Котелевський район – 778,
  • Новосанжарський район – 754,
  • Глобинський район – 705 (+2),
  • Кременчуцький район – 689,
  • Диканський район – 639 (+2),
  • Миргородський район – 626 (+2),
  • Шишацький район – 625 (+1),
  • Хорольський район – 574,
  • Кобеляцький район – 571 (+1),
  • Гадяч – 536,
  • Решетилівський район – 531 (+1),
  • Машівський район – 493 (+6),
  • Чутівський район – 490 (+9),
  • Семенівський район – 439 (+1),
  • Великобагачанський район – 419,
  • Козельщинський район – 355 (+3),
  • Гадяцький район – 329,
  • Лубенський район – 314,
  • Оржицький район – 268,
  • Гребінківський район – 253,
  • Чорнухинський район – 223.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика

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