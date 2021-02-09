За добу COVID-19 виявили у 3 143 українців, на Полтавщині – у 149

Одужало за цей час 6 189 осіб
3 143 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 лютого, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 182 дитини та 179 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 915 осіб;
- виписано з лікарень – 499 осіб;
- летальних випадків – 150;
- одужало – 6 189 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 39 401 (зокрема методом ПЛР – 18 948, методом ІФА – 11 339);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 114.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 276 618 осіб;
- одужало – 1 122 968 осіб;
- летальних випадків – 24 542;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 570 806.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 308 випадків;
- Вінницька область – 210 випадків;
- Волинська область – 95 випадків;
- Дніпропетровська область – 85 випадків;
- Донецька область – 60 випадків;
- Житомирська область – 18 випадків;
- Закарпатська область – 204 випадки;
- Запорізька область – 95 випадків;
- Івано-Франківська область – 621 випадок;
- Київська область – 136 випадків;
- Кіровоградська область – 20 випадків;
- Луганська область – 26 випадків;
- Львівська область – 115 випадків;
- Миколаївська область – 55 випадків;
- Одеська область – 127 випадків;
- Полтавська область – 149 випадків;
- Рівненська область – 88 випадків;
- Сумська область – 7 випадків;
- Тернопільська область – 67 випадків;
- Харківська область – 131 випадок;
- Херсонська область – 6 випадків;
- Хмельницька область – 50 випадків;
- Черкаська область – 99 випадків;
- Чернівецька область – 343 випадки;
- Чернігівська область – 28 випадків.
Від початку карантину на Полтавщині діагностували 44 762 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 41 423 (+108) жителі області, продовжують лікування 2 396 людей, зокрема 108 дітей.
Всього зареєстровано 943 летальні випадки, нових – 6 (Полтава – 2; Лубни; Карлівський, Лохвицький, Решетилівський райони). За минулу добу зареєстровано нових випадків – 149.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 17 295 (+101),
- Кременчук – 5 738 (+3),
- Горішні Плавні – 2 273 (+5),
- Полтавський район – 1 838 (+3),
- Миргород – 1 691 (+2),
- Лубни – 1 391,
- Лохвицький район – 1 174 (+1),
- Зіньківський район – 1 031 (+1),
- Карлівський район – 924 (+5),
- Пирятинський район – 796,
- Котелевський район – 778,
- Новосанжарський район – 754,
- Глобинський район – 705 (+2),
- Кременчуцький район – 689,
- Диканський район – 639 (+2),
- Миргородський район – 626 (+2),
- Шишацький район – 625 (+1),
- Хорольський район – 574,
- Кобеляцький район – 571 (+1),
- Гадяч – 536,
- Решетилівський район – 531 (+1),
- Машівський район – 493 (+6),
- Чутівський район – 490 (+9),
- Семенівський район – 439 (+1),
- Великобагачанський район – 419,
- Козельщинський район – 355 (+3),
- Гадяцький район – 329,
- Лубенський район – 314,
- Оржицький район – 268,
- Гребінківський район – 253,
- Чорнухинський район – 223.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.