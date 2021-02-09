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До 5 років позбавлення волі загрожує полтавцю, який вдарив поліцейського

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 0

Чоловік був п'яним за кермом

До 5 років позбавлення волі загрожує мешканцю Полтавського району, який вдарив поліцейського. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося у обласному центрі. 


Правоохоронці зупинили 59-річного водія за порушення ПДР. Під час спілкування виявилося, що він нетверезий. Коли копи складали адмінматеріали, чоловік раптом вдарив одного з поліціянтів. 


За фактом насильства щодо працівника правоохоронного органу відкрили кримінальне провадження. Чоловікові загрожує до 5-ти років позбавлення волі. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: вдарив поліцейського тілесні ушкодження

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