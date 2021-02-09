Перший в Україні композитний памп-трек з‘явився на Полтавщині

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 461

Найдовший памп-трек побудували в 2013 році у Дніпрі

На Полтавщині побудували перший в Україні композитний памп-трек. Розташований він в Решетилівці й тренуватися на ньому можуть велосипедисти та скейтбордисти. Про це повідомили Dream Рark в instagram.









- Цей об'єкт ми реалізовували в колаборації з польською компанією pumptrack.eu. Це перший об'єкт для України, - зауважили в повідомленні.





Памп-трек - це спортивна траса. Вона яка складається з пагорбів та контрухилів. Спортсмени долають їх без крутіння педалей, шляхом згинання і розгинання ніг.









Памп - це найпопулярніша велодисципліна у світі. Сучасні памп-треки винайшли австралійські даунхіллери. Перша траса була побудована в 2003 році. В 2005 році памп-трек показали у фільмі «Earthed 2». Найдовший памп-трек побудували в 2013 році у Дніпрі.