«Укртатнафта» суттєво збільшила обсяги переробки за минулий рік

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 573

У планах компанії – збільшити переробку нафти до 3,5 млн тонн у 2021 році

ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ) збільшила обсяги виробництва за 2020 рік порівняно з 2019 роком. Про це повідомила адміністрація підприємства. Так, за підсумками 2020 року «Укртатнафта» збільшила переробку нафти на 445 тисяч тонн : до 2,95 млн тонн. Про це під час онлайн-конференції Petroleum Ukraine розповів головний технолог заводу Юрій Голич.





За його словами, в планах компанії – збільшити переробку нафти до 3,5 млн тонн уже наступного року, а в разі «сприятливих умов», зокрема завдяки уніфікації ставок акцизів на пальне, – до 7 млн тонн.





Нагадаємо, минулого року «Укртатнафта» активно просувала уніфікацію акцизів, що призвело б до подорожчання автогазу. Така законодавча ініціатива наштовхнулася на спротив автолюбителів — і уряд не ухвалив зміни у податковому законодавстві, які лобіювала «Укртатнафта».

Частка українських НПЗ у балансі ринку бензинів виросла до 48,2%, імпорту – зменшилась до 51,8%. На рік раніше це співвідношення складало 46,6% до 53,3% - такі дані наводить спеціалізоване видання Enkorr, і баланс ринку змінився завдяки «Укртатнафті».