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Кременчужанин катався на BMW з підробним техпаспортом та перебитими номерами

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 892 Коментарів: 1

 

Водія зупинили на «класичне» для власника BMW порушення - не ввімкнув поворотник

Правоохоронці спіймали водія, який катався на BMW з підробним техпаспортом та перебитими номерами. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося 4 лютого на вул. Леонова. 


Керманича зупинили за те, що не ввімкнув поворотник. Коли почали перевіряти документи, помітили ознаки підробки у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу: були відсутні елементи захисту — голограми встановленого зразку. Також, перевіряючи номера агрегатів, поліціянти виявили, що номер кузова нанесений кустарним шляхом.


На місце події інспектори викликали слідчих, які нададуть подальшу правову кваліфікацію та встановлять всі обставини події.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: перебиті номери

Коментарі: 1

185
DNIWE:
Сьогодні, 19:34

bmw головного мозга


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