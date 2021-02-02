У Кременчуці майже наполовину зменшилася кількість абортів у 2020 році

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Але демографічна ситуація у нашому місті (як і по Україні) погіршується

У Кременчуці майже наполовину зменшилася кількість абортів – з 807 у 2019 році до 453 у 2020, але демографічна ситуація у нашому місті (як і по Україні) погіршується.



Як розповів директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа на засіданні медичної ради, протягом 30 років спостерігається планомірне погіршення демографічної ситуації в Україні (особливо це стосується сіл та маленьких містечок), зокрема, у Кременчуці, а смертність, навпаки, зростає. На демографічну ситуацію впливає соціально-економічний розвиток країни, екологічні проблеми, масова еміграція молоді, зокрема, й виїзд за кордон на заробітки.



Впродовж 2020 року в Кременчуці народилося на 56 дітей менше, ніж у минулому році – 1679 проти 1735 відповідно (показник народжуваності – 7,7 проти 7,9). 7 дівчат віком 15-17 років зробили аборт, у 2019 році таких було 6.





А от показник смертності збільшився з 14,2 до 15,8 – померла 3451 людина проти 3119 у 2019 році. На смертність у минулому році вплинула ситуація з коронавірусом, проте на першому місці все одно залишаються серцево-судинні захворювання.



