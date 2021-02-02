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Кременчук, ТЪ представляет, Полтавщина

Секрети Більського городища в кінці робочого дня

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 368

 

Туристи їдуть сюди, щоб на власні очі побачити рукотворні земляні вали і спробувати сили на розкопках; археологи щороку знаходять нові цінні артефакти, а працівники заповідника мріють облаштувати тут музей

2 лютого на youtube-каналі Ukraїner з'явилося відео про Більське городище — парадоксально маловідома для свого масштабу пам’ятка історії Полтавщини. Займаючи площу понад 5 тисяч гектарів, воно ймовірно є найбільшим городищем ранньої залізної доби у Східній Європі.


Більський заповідник приховує чимало загадок, залишених скіфами, мешканцями описаного Геродотом міста Гелон. Туристи їдуть сюди, щоб на власні очі побачити рукотворні земляні вали і спробувати сили на розкопках; археологи щороку знаходять нові цінні артефакти, а працівники заповідника мріють облаштувати тут музей.


Сьогодні територія городища є охоронною зоною. З 2005 року тут діє історико-культурний заповідник «Більськ», куди часто приїжджають нові туристи, відбувається щорічний фестиваль «Гелон-фест», для всіх охочих організовується археологічна школа, та, звісно ж, проводяться розкопки.


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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: ukrainer.net
Теги: Ukraїner Більське городище

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