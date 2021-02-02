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Де й о котрій 5 лютого не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 511

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

5 лютого в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Академіка Герасимовича, 95-204;
  • вул. Гайдамацька, 86-147;
  • вул. Чкалова, 2-20;
  • вул. Білецьківська, 1-66;
  • вул. Пілотів, 17-46;
  • вул. Чумацький шлях, 87-123;
  • вул. Народних ополченців, 1-46;
  • вул. Петра Сагайдачного, 11;
  • пров. Гарматний, 4-27;
  • пров. Калиновий, 1-6;
  • пров. Кріворізький, 3-16;
  • пров. Врожайний, 4-20;
  • пров. Пілотів, 26-49;
  • пров. Петра Сагайдачного, 8;
  • пр. Ополченців, 2-4;
  • пр. Пілотів, 4-25.

З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Академіка Герасимовича, 81-106;
  • вул. Гайдамацька, 72-95;
  • вул. Чумацький шлях, 69-83;
  • вул. Баженова, 1-22;
  • вул. Пілотів, 1-20;
  • вул. Гайдамацька, 59-71;
  • вул. Різдвяна, 71;
  • просп. Полтавський, 30-46;
  • вул. Вільної України, 3-40;
  • вул. Платухіна, 5-23;
  • пров. Яснополянський, 3-37;
  • пров. Ягідний, 2-12;
  • пров. Марії Заньковецької, 1-53;
  • пров. Сидора Ковпака, 1-20;
  • туп. Кременецький, 3-18;
  • туп. Дарвіна, 3-15.
  • просп. Свободи, 45, 47;
  • вул. Київська, 1/49, 3;
  • вул. Цегельна, 1-35;
  • вул. Зарічна, 1-46;
  • пров. Сінний, 2-30;
  • пров. Корнійчука, 1-27;
  • пров. Медовий, 4-10;
  • пров. Дорожний, 1-7;
  • пров. Будівельний, 7;
  • туп. Сінний, 17-25:
  • вул. Ватутіна, 74-90;
  • вул. Матросова, 82-92;
  • пров. Тесленка, 23-29.
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Автор: Руслана Горгола
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