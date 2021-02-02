Кременчуцька освітянка увійшла до п'ятірки кращих вчителів укрмови та літератури Полтавщини

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Анна Селезньова працює у гімназії №22 та брала участь у конкурсі «Учитель року–2021»

Учителька Кременчуцької гімназії № 22 Анна Селезньова увійшла до п’ятірки кращих вчителів української мови та літератури Полтавщини. Про це йдеться на сайті Кременчуцької міськради.





У листопаді минулого року в Україні розпочався перший (зональний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року–2021». Цьогоріч він проходив у нетрадиційному форматі. Конкурсні випробування були дистанційними, педагогам необхідно було показати вміння організовувати освітній процес у дистанційному форматі. Змагання відбувалися у номінаціях: «Керівник закладу освіти», «Математика», «Трудове навчання», «Українська мова та література».





Переможницю першого (міського) туру конкурсу, учителя української мови та літератури гімназії № 22 Анну Селезньову у відбірковому етапі другого (обласного) туру із 49 її колег, конкурсантів з Полтавщини, обрали до п’ятірки кращих учасників конкурсу.





Під час фінального етапу другого туру, який відбувся 25-26 січня на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського в дистанційному режимі, Анна Селезньова достойно пройшла випробування з використанням дистанційних технологій. Вона стала лауреатом другого (регіонального) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2021» у номінації «Українська мова та література».





Сьогодні, 4 лютого, у Полтавському художньому музеї імені Ярошенка відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців та лауреатів другого (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021». Фінал конкурсу запланований на квітень 2021 року.