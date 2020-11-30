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Кременчук, Освіта, Україна, Світ

Хто з кременчуцьких педагогів переміг у першому турі «Учителя року-2021»

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 1 092 Коментарів: 1

 

Переможці зонального туру конкурсу «Учитель року-2021» представлятимуть Кременчук на обласному рівні

Пресслужба мерії Кременчука поінформувала, хто з педагогів нашого міста переміг у першому (зональному) турі національного конкурсу «Учитель року-2021», який проходив упродовж двох днів у дистанційному режимі.


Переможцями стали:

  • у номінації «Математика» – Ольга Болдирь, вчитель математики Потоківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;
  • у номінації «Українська мова та література» – Анна Селезньова, учитель української мови та літератури гімназії №22.


Крім того, журі визнало лауреатами І туру:

  • у номінації «Математика» – Яну Соломко, вчителя математики гімназії №22, та Ірину Гетьман, вчителя математики ліцею №17 «Вибір»;
  • у номінації «Українська мова та література» – Тамару Фещенко, учителя української мови та літератури гімназії №19.

Учасники конкурсу брали участь у трьох випробуваннях: «Дистанційний урок математики», «Майстер-клас «Я роблю це так..» та тестування з фахової майстерності, методики викладання математики, педагогіки та психології.


Переможці зонального туру конкурсу «Учитель року-2021» представлятимуть Кременчук на обласному рівні.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: Учитель года педагоги конкурс
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

118
1
andre2102:
Сьогодні, 10:27

Поздравляем .молодцы 


0 0

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