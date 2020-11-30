Хто з кременчуцьких педагогів переміг у першому турі «Учителя року-2021»

Переможці зонального туру конкурсу «Учитель року-2021» представлятимуть Кременчук на обласному рівні
Пресслужба мерії Кременчука поінформувала, хто з педагогів нашого міста переміг у першому (зональному) турі національного конкурсу «Учитель року-2021», який проходив упродовж двох днів у дистанційному режимі.
Учасники конкурсу брали участь у трьох випробуваннях: «Дистанційний урок математики», «Майстер-клас «Я роблю це так..» та тестування з фахової майстерності, методики викладання математики, педагогіки та психології.
Переможці зонального туру конкурсу «Учитель року-2021» представлятимуть Кременчук на обласному рівні.