Хто з кременчуцьких педагогів переміг у першому турі «Учителя року-2021»

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 1 092 Коментарів: 1

Пресслужба мерії Кременчука поінформувала, хто з педагогів нашого міста переміг у першому (зональному) турі національного конкурсу «Учитель року-2021», який проходив упродовж двох днів у дистанційному режимі.



Переможцями стали:

у номінації «Математика» – Ольга Болдирь, вчитель математики Потоківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

у номінації «Українська мова та література» – Анна Селезньова, учитель української мови та літератури гімназії №22.



Крім того, журі визнало лауреатами І туру:

у номінації «Математика» – Яну Соломко, вчителя математики гімназії №22, та Ірину Гетьман, вчителя математики ліцею №17 «Вибір»;

у номінації «Українська мова та література» – Тамару Фещенко, учителя української мови та літератури гімназії №19.

Учасники конкурсу брали участь у трьох випробуваннях: «Дистанційний урок математики», «Майстер-клас «Я роблю це так..» та тестування з фахової майстерності, методики викладання математики, педагогіки та психології.



Переможці зонального туру конкурсу «Учитель року-2021» представлятимуть Кременчук на обласному рівні.