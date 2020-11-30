Замість «божих корівок» на Київській оселилися «їжачки»

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Ландшафтні форми з'явилися у сквері «Київський»
У сквері «Київський» з’явилися нові ландшафтні форми.
Озеленювачі КП «Благоустрій Кременчука» використали козацький ялівець та створили «їжачків».
Зелені насадження з'явилися замість «божих корівок».