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Кременчук, Культура, Кременчуг

Замість «божих корівок» на Київській оселилися «їжачки»

Сьогодні, 07:17 Переглядів: 1 421

 

Ландшафтні форми з'явилися у сквері «Київський» 

У сквері «Київський» з’явилися нові ландшафтні форми.


Озеленювачі КП «Благоустрій Кременчука» використали козацький ялівець та створили «їжачків».


Зелені насадження з'явилися замість «божих корівок». 


Біля кременчуцького McDonalds’а обіцяють посадити божих корівок
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Пресслужба мерії Кременчука
Теги: благоустройство
компанія «Інтера Люкс»

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