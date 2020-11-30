Хокеїсти «Кременчука» «придушили» «приазовських чайок» з Маріуполя

Вчора, 22:01 Переглядів: 269











































































Фото: Ірина Василенко

Сьогодні, 1 грудня, хокейний клуб «Кременчук» на домашній арені приймав «Маріуполь». Підопічні Олександра Савицького перемогли «приазовських чайок» з рахунком - 8:2. Цікаво, що в цьому матчі дебютував корінний кременчужанин, вихованець місцевої школи Авангард Даниїл Корнієнко. Він став другим кременчужанином в команді, після Гліба Варави.





«Кременчук» - «Маріуполь» 8:2 (2:0, 4:0, 2:2)

Шайби: 1:0 Орлов (Созонов), 8:43; 2:0 Бойових (Созонов, Пукс, більш.), 17:01; 3:0 Кисельов (Волков, Тютченко), 27:33; 4:0 Тютченко (Кисельов), 28:19; 5:0 Пукс (Бойових), 29:18; 6:0 Денискін, 30:20; 7:0 Хрішпенц (Пукс), 40:33; 7:1 Коваленко (Чердак, Сірченко), 42:45; 7:2 Корчоха, 51:44; 8:2 Коробов (Дубінін), 54:04;

Кременчук: Гордюшин (Корнієнко); Яковлєв - Алексюк, Хрішпенц - Бойових, Варава, Грицьких - Александров; Кисельов (К) - Волков - Тютченко, Созонов - Пукс (А) - Орлов, Коробов - Дубінін - Денискін, Савченко - Гриценко - Ворона.

Маріуполь: (Дуве); (Качула); Скурихин - Сірченко, Костарєв - Цикало, Гуров - Петрухно; Чердак - Корчоха - Коваленко, Кобяков - Ромащенко - Луговий, Дурдиєв - Мостовий - Олійник, Філімонов.







Перший період впевненіше розпочали господарі майданчика, володіючи територіальною перевагою в матчі. Саме тому рахунок відкрили "містяни" - на дев'ятій хвилині матчу Орлов скористався помилкою противника в захисті і прошив Дуве. Після цього гра трохи вирівнялася, а "чайки" почали створювати небезпечні моменти біля воріт Гордюшина. Однак замість того, щоб забити, маріупольці пропустили ще раз - першої шайбою в сезоні відзначився захисник Бойових. Таким чином, на першу перерву команди пішли з рахунком 2:0 на користь команди Савицького.





Другий період повністю повторив сценарій попереднього - першу половину періоду «Маріуполь» впевнено стримував натиск супротивника, а потім посипався і пропустив - кременчужани, зусиллями Кисельова, Пукса і Денискіна, тричі за три хвилини розписалися в воротах "чайок" і встановили рахунок 5:0 на табло.





У третьому періоді кременчужани вирішили не зменшувати гольових оборотів і закинули вже на 30 секунді заключної двадцятихвилинки. І тільки після сьомої пропущеної шайби "чайки" змогли вперше прошити Гордюшина - Чердак пасом вивів на ударну позицію Коваленка і шістка «Маріуполя» не підвів капітана, позбавивши голкіпера "містян" шатаута в цьому матчі.





Через 10 хвилин «Маріуполь» зміг закинути знову - новачок улубу Корчуха закинув свою дебютну шайбу в чемпіонаті і скоротив відставання гостей в рахунку. Однак, через три хвилини Коробов знову відзначився у воротах маріупольців і встановив остаточний рахунок на табло - 8:2.





Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький:

- Перед грою просили хлопців, щоб у них був такий саме настрій, як і в попередній зустрічі з «Дніпром», і вони його продемонстрували. Я задоволений грою нашої команди.





- Вісім голів у «містян» забили різні хокеїсти, що скажете з цього приводу?

- Це добре, тому що грають один на одного.





- У цьому сезоні у «Кременчука» слабка реалізація більшості, за рахунок чого бачите посилення в цьому компоненті?

- Працюємо над цим. Будемо більш націленими на ворота, більше кидати і закривати воротаря суперника. А то, все робимо якісь зайві передачі.





- Сьогодні дебютував за «містян» корінний кременчужанин Даниїл Корнієнко, чи справився він зі своїм завданням?

- Якщо не пропустив, то значить впорався. Було видно, що він хвилювався, треба бути більш впевненим. Але зрозуміло, адже то його перша гра.





- Корнієнко - другий після Варави корінний кременчужанин, який дебютував в команді майстрів в УХЛ. Чи є ще на прикметі гравці з місцевого КДЮСШОР «Авангард», які зможуть підсилити «Кременчук»?

- Як тільки хтось почне додавати по юнакам, то відразу будемо залучати в першу команду. Ми постійно стежимо за підростаючими вихованцями кременчуцького хокею і, звичайно, будемо намагатися дати їм шанс зіграти в дорослій команді.





- Першу шайбу в сезоні закинув сьогодні найкращий бомбардир минулого регулярного чемпіонату Дмитро Орлов, прокоментуйте ситуацію з ним?

- Діма довго набирав ігрову форму. Зараз набирає її - намагаємося йому більше давати грати.





- Наступна гра 5 грудня на виїзді з «Соколом», як плануєте реабілітуватися за домашню поразку?

- Відповідально і з бажанням, з цілковитою самовіддачею зіграємо з «Соколом». Ніяких реваншистських настроїв у нас немає.





Турнірна таблиця

№ Команда І В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О 1 Донбас 12 10 0 0 0 1 1 59 20 21 2 Сокіл 13 8 2 0 0 0 3 40 25 20 3 Кременчук 13 10 0 0 0 0 3 56 29 20 4 Дніпро 13 5 1 0 1 0 6 53 51 13 5 Краматорськ 10 4 1 1 0 1 3 36 33 13 6 Маріуполь 13 2 1 0 0 0 10 25 52 6 7 Білий Барс 11 2 0 0 0 1 8 23 54 5 8 Крижані Вовки 11 1 0 0 0 2 8 24 52 4





5 грудня хокеїсти «Кременчука» у Києві зіграють з «Соколем». Початок гри о 17.00.