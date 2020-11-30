Хокеїсти «Кременчука» «придушили» «приазовських чайок» з Маріуполя

Сьогодні, 1 грудня, хокейний клуб «Кременчук» на домашній арені приймав «Маріуполь». Підопічні Олександра Савицького перемогли «приазовських чайок» з рахунком - 8:2. Цікаво, що в цьому матчі дебютував корінний кременчужанин, вихованець місцевої школи Авангард Даниїл Корнієнко. Він став другим кременчужанином в команді, після Гліба Варави.
Шайби: 1:0 Орлов (Созонов), 8:43; 2:0 Бойових (Созонов, Пукс, більш.), 17:01; 3:0 Кисельов (Волков, Тютченко), 27:33; 4:0 Тютченко (Кисельов), 28:19; 5:0 Пукс (Бойових), 29:18; 6:0 Денискін, 30:20; 7:0 Хрішпенц (Пукс), 40:33; 7:1 Коваленко (Чердак, Сірченко), 42:45; 7:2 Корчоха, 51:44; 8:2 Коробов (Дубінін), 54:04;
Кременчук: Гордюшин (Корнієнко); Яковлєв - Алексюк, Хрішпенц - Бойових, Варава, Грицьких - Александров; Кисельов (К) - Волков - Тютченко, Созонов - Пукс (А) - Орлов, Коробов - Дубінін - Денискін, Савченко - Гриценко - Ворона.
Маріуполь: (Дуве); (Качула); Скурихин - Сірченко, Костарєв - Цикало, Гуров - Петрухно; Чердак - Корчоха - Коваленко, Кобяков - Ромащенко - Луговий, Дурдиєв - Мостовий - Олійник, Філімонов.
Перший період впевненіше розпочали господарі майданчика, володіючи територіальною перевагою в матчі. Саме тому рахунок відкрили "містяни" - на дев'ятій хвилині матчу Орлов скористався помилкою противника в захисті і прошив Дуве. Після цього гра трохи вирівнялася, а "чайки" почали створювати небезпечні моменти біля воріт Гордюшина. Однак замість того, щоб забити, маріупольці пропустили ще раз - першої шайбою в сезоні відзначився захисник Бойових. Таким чином, на першу перерву команди пішли з рахунком 2:0 на користь команди Савицького.
Другий період повністю повторив сценарій попереднього - першу половину періоду «Маріуполь» впевнено стримував натиск супротивника, а потім посипався і пропустив - кременчужани, зусиллями Кисельова, Пукса і Денискіна, тричі за три хвилини розписалися в воротах "чайок" і встановили рахунок 5:0 на табло.
У третьому періоді кременчужани вирішили не зменшувати гольових оборотів і закинули вже на 30 секунді заключної двадцятихвилинки. І тільки після сьомої пропущеної шайби "чайки" змогли вперше прошити Гордюшина - Чердак пасом вивів на ударну позицію Коваленка і шістка «Маріуполя» не підвів капітана, позбавивши голкіпера "містян" шатаута в цьому матчі.
Через 10 хвилин «Маріуполь» зміг закинути знову - новачок улубу Корчуха закинув свою дебютну шайбу в чемпіонаті і скоротив відставання гостей в рахунку. Однак, через три хвилини Коробов знову відзначився у воротах маріупольців і встановив остаточний рахунок на табло - 8:2.
Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький:
- Перед грою просили хлопців, щоб у них був такий саме настрій, як і в попередній зустрічі з «Дніпром», і вони його продемонстрували. Я задоволений грою нашої команди.
- Вісім голів у «містян» забили різні хокеїсти, що скажете з цього приводу?
- Це добре, тому що грають один на одного.
- У цьому сезоні у «Кременчука» слабка реалізація більшості, за рахунок чого бачите посилення в цьому компоненті?
- Працюємо над цим. Будемо більш націленими на ворота, більше кидати і закривати воротаря суперника. А то, все робимо якісь зайві передачі.
- Сьогодні дебютував за «містян» корінний кременчужанин Даниїл Корнієнко, чи справився він зі своїм завданням?
- Якщо не пропустив, то значить впорався. Було видно, що він хвилювався, треба бути більш впевненим. Але зрозуміло, адже то його перша гра.
- Корнієнко - другий після Варави корінний кременчужанин, який дебютував в команді майстрів в УХЛ. Чи є ще на прикметі гравці з місцевого КДЮСШОР «Авангард», які зможуть підсилити «Кременчук»?
- Як тільки хтось почне додавати по юнакам, то відразу будемо залучати в першу команду. Ми постійно стежимо за підростаючими вихованцями кременчуцького хокею і, звичайно, будемо намагатися дати їм шанс зіграти в дорослій команді.
- Першу шайбу в сезоні закинув сьогодні найкращий бомбардир минулого регулярного чемпіонату Дмитро Орлов, прокоментуйте ситуацію з ним?
- Діма довго набирав ігрову форму. Зараз набирає її - намагаємося йому більше давати грати.
- Наступна гра 5 грудня на виїзді з «Соколом», як плануєте реабілітуватися за домашню поразку?
- Відповідально і з бажанням, з цілковитою самовіддачею зіграємо з «Соколом». Ніяких реваншистських настроїв у нас немає.
Турнірна таблиця
|№
|Команда
|І
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|ЗШ
|ПШ
|О
|1
|Донбас
|12
|10
|0
|0
|0
|1
|1
|59
|20
|21
|2
|Сокіл
|13
|8
|2
|0
|0
|0
|3
|40
|25
|20
|3
|Кременчук
|13
|10
|0
|0
|0
|0
|3
|56
|29
|20
|4
|Дніпро
|13
|5
|1
|0
|1
|0
|6
|53
|51
|13
|5
|Краматорськ
|10
|4
|1
|1
|0
|1
|3
|36
|33
|13
|6
|Маріуполь
|13
|2
|1
|0
|0
|0
|10
|25
|52
|6
|7
|Білий Барс
|11
|2
|0
|0
|0
|1
|8
|23
|54
|5
|8
|Крижані Вовки
|11
|1
|0
|0
|0
|2
|8
|24
|52
|4
5 грудня хокеїсти «Кременчука» у Києві зіграють з «Соколем». Початок гри о 17.00.