В Кременчуці зареєстрували 101 новий випадок коронавірусу

Вчора, 21:49 Переглядів: 802

Сьогодні, 1 грудня, в Кременчуці зареєстрували 101 новий випадок захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.





Захворіли 52 жінки віком від 27 до 85 років та 44 чоловіки віком від 22 до 85 років. Також захворіло 5 дітей віком від 2 до 11 років.

93 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 8 - лікуються в інфекційних шпиталях.





По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.





Одужало 35 осіб.





Всього зареєстровано 3 150 випадків: одужало 1 698, померло 83.