У пологовому померла дитина: родичі кажуть, що лікар не підходив до новонародженого протягом 6 годин

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 361 Коментарів: 3

28 листопада у Кременчуцькому перинатальному центрі помер новонароджений хлопчик, а за тиждень до цього – дівчинка.



До «Кременчуцького Телеграфа» звернулася кременчужанка Лариса, саме її онук помер через 4 дні після народження.





Як ситуацію бачать родичі



28-річна невістка Лариси Ярослава не могла сама народити – їй стимулювали родову діяльність, поставили крапельницю, а коли це не дало результату - зробили епідуральну анестезію та провели кесарів розтин. Сама операція пройшла швидко – протягом 15-20 хвилин, так 24 листопада о 14.10 народилося немовля, якого назвали Євгенієм. Хлопчик був здоровим, вага – 3200 гр, зріст – 51 см, по шкалі Апгара його оцінили у 9 балів (при максимумі 10).



Після того, як мати з дитиною перевели у палату, хлопчик почав кряхтіти; Ярослава після операції не могла вставати, через карантинні обмеження родичів до неї не пускали. До породіллі два рази заходила медсестра, але сказала, що ці звуки, які видає дитина – це нічого страшного, скоро пройде. Молода мати просила, аби її сина оглянув лікар, але, за словами Лариси, з 15.00 до 21.00 до її онука так ніхто і не підійшов. О 21.00 дитину забрали у реанімацію, бо їй було важко дихати, підключили до апарату ШВЛ. Євгенію поставили діагноз аспіраційна пневмонія, дихальна недостатність 2 ст.







Як розповіла ТЪ Лариса, завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Ірина Лорінець дуже відповідально поставилася до здоров'я немовляти, але хлопчика так і не вдалося врятувати. У 6.30 28 листопада дитина померла, за словами бабусі, у новонародженого на той час стався набряк мозку.



Коли Ярославу виписували зі стаціонару, працівники перинатального центру просили її підписати документ щодо відмови від судово-медичної експертизи, проте родина не стала цього робити та найняла адвоката. Пізніше вдалося вилучити документи та забрати тіло дитини на експертизу.





Як ситуацію бачать медики



ТЪ звернувся за коментарем до Валерія Бордюга, заступника директора з медичної частини Кременчуцького перинатального центру. На запитання, чому лікар так довго не підходив до породіллі з дитиною, він відповів, що такого не могло бути. Також він зазначив, що одна справа – коли дитина знаходиться в утробі матері, а зовсім інша – коли вона народжується й живе та дихає самостійно, деякі органи можуть не впоратися під час адаптації до нового життя. Тому подібні смерті трапляються.









Якщо немовля померло протягом семи діб після народження, то, згідно протоколу, у медзакладі мають провести службове розслідування. Зараз саме триває це розслідування, результати його поки що невідомі. Але коли й з'ясуються точні причини смерті дитини, медики сповістять про це лише родичів, адже такі дані – це медична таємниця.





Що кажуть у поліції



За інформацією Кременчуцького відділу поліції, по обох випадках – смерті новонароджених дівчинки та хлопчика – відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником, якщо воно спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому) КК України. Наразі тривають слідчі дії.



На час виходу цього матеріалу Лариса повідомила нам, що судово-медична експертиза ще триває, на дослідження взяли плаценту породіллі, а похорони її онука, які мали відбутися завтра, 2 грудня, перенесли.