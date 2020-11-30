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У Кременчуці на Київській Daewoo «наздогнав» «Славуту»: ліва смуга зайнята

Сьогодні, 17:58 Переглядів: 497

За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав

У Кременчуці на Київській Daewoo «наздогнав» «Славуту». Про це «Телеграфу» повідомив читач Захар. 



Ліва смуга руху у напрямку Піщаного зайнята зайнята. Обставини аварії встановлюють. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело відео: читач Захар
Теги: дтп аварія
компанія «Інтера Люкс»

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