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Кременчук, Культура, Кременчуг, Афіша

У Кременчуці відбудеться вечір пам'яті письменника Віктора Баранова

Сьогодні, 17:50 Переглядів: 219

 

Захід проведуть у бібліотеці на вулиці Європейській

У Кременчуці відбудеться вечір пам'яті письменника Віктора Баранова. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив історик та краєзнавець Євген Бергер.


Захід проведуть завтра, 2 грудня, о 15.00 у бібліотеці на вулиці Європейській, 66/13.


У Кременчуці з'явиться премія відомого письменника Баранова
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Автор: Катерина Турубара
Теги: писатели библиотека
компанія «Інтера Люкс»

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