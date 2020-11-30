У Кременчуці відбудеться вечір пам'яті письменника Віктора Баранова

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Захід проведуть у бібліотеці на вулиці Європейській

У Кременчуці відбудеться вечір пам'яті письменника Віктора Баранова. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив історик та краєзнавець Євген Бергер.





Захід проведуть завтра, 2 грудня, о 15.00 у бібліотеці на вулиці Європейській, 66/13.



