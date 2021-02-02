У Кременчуці п'яний водій Mazda «наздогнав» Daewoo Matiz

Сьогодні, 15:51 Переглядів: 286

У Кременчуці п'яний водій Mazda «наздогнав» Daewoo Matiz. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося 3 лютого на проспекті Свободи.





Коли патрульні приїхали на місце ДТП і почали спілкуватися з учасниками, інспектори помітили у винуватця ознаки алкогольного сп'яніння. Їх підозри підтвердив лікар-нарколог. У крові керманича було 2.27 проміле алкоголю, що більш ніж в 11 разів перевищує допустиму норму.









Інспектори склали на водія адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.