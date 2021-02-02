Правоохоронці розшукали матір, яка залишила дитину біля пологового будинку

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 1 165 Коментарів: 1

Для жінки це були далеко не перші пологи

Правоохоронці розшукали матір, яка залишила дитину біля пологового будинку. Про це «Телеграфу» повідомив речник Головного управління Національної поліції у Полтавській області, Юрій Сулаєв.





Нагадаємо, що дівчинку у сумці знайшли 28 січня близько 23.00.





Матері дитини 32 роки. Для неї це далеко не перші пологи. Свій вчинок вона пояснила тим, що в неї дуже скрутне матеріальне становище. За словами жінки, вона принесла дитину, поклала записку, постукала та дочекалася поки маленьку заберуть.





Також у сім'ї проведуть перевірку умов, у яких зростають старші діти.