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Правоохоронці розшукали матір, яка залишила дитину біля пологового будинку

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 1 165 Коментарів: 1

 

Для жінки це були далеко не перші пологи

Правоохоронці розшукали матір, яка залишила дитину біля пологового будинку. Про це «Телеграфу» повідомив речник Головного управління Національної поліції у Полтавській області, Юрій Сулаєв. 


Нагадаємо, що дівчинку у сумці знайшли 28 січня близько 23.00.


Матері дитини 32 роки. Для неї це далеко не перші пологи. Свій вчинок вона пояснила тим, що в неї дуже скрутне матеріальне становище. За словами жінки, вона принесла дитину, поклала записку, постукала та дочекалася поки маленьку заберуть.


Також у сім'ї проведуть перевірку умов, у яких зростають старші діти. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: дитина породілля

Коментарі: 1

237
Andron777:
Сьогодні, 16:07

А роздвигати ноги матеріальне становище дозволяє?


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