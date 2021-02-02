Дівчинку підкинули до пологового: у матері це не перші пологи, відповідальності вона не нестиме (додано)

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 7 263 Коментарів: 6

У записці мати вибачилася за те, що покинула немовля, але написала, що так склалися обставини

28 січня близько 23.00 біля дверей Кременчуцького пологового будинку у сумці залишили немовля. Про це ТЪ розповів директор перинатального центру Радомир Сербін.





- Подзвонили у двері приймального відділення і залишили сумку, в якій знаходилася новонароджена дитина. Нікого навкруги не було, хто міг її принести, залишили анонімно дитину, - прокоментував пан Сербін. - Зігріли, вона не потребувала ніякого лікування, а лише догляду.





Дівчинка має вагу 2 кг, стан її здоров'я лікарі оцінили як задовільний.





- У жінки, яка народжувала, це, схоже, не перші пологи. Явно є досвід з дітьми – дитина нормально вдягнута, доглянута, пуповина правильно оброблена. Доношена, стан здоров'я задовільний. Вага при народженні 2050 г. Хоча це нижче норми – яка для доношеної дитини складає 2500 г. Буває, що невелика вага пов'язана з хронічними хворобами матері або її недостатнім харчуванням, – розповів Радомир Сербін виданню Gazeta.ua.





У записці, яка була у сумці, вказувалося ім'я, яким мама хотіла назвати дівчинку, – Мішель, та дата її народження – 27 січня. Також мати вибачилася за те, що покинула дитину, але написала, що так склалися життєві обставини.





Зараз дівчинка забезпечена усім необхідним – памперсами, харчуванням, одягом. Місяць вона знаходитиметься у перинатальному центрі, за цей час на неї оформлять всі юридичні документи як на покинуту дитину. Потім її переведуть у дитячу лікарню.





Працівники пологового будинку заявили у поліцію, на місці події працювала слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції. Слідчі забрали на експертизу сумку та записку.





Радомир Сербін зазначив, що такий випадок, коли дитину підкинули під двері пологового будинку, стався вперше за останні 20-30 років.





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Наразі ювенальні поліцейські долучаються до цієї справи, нею буде займатися служба у справах дітей, а Кременчуцький відділ поліції з'ясовуватиме причину такого вчинку матері. Як повідомила виданню Gazeta.ua речниця Кременчуцького відділу поліції Анна Васенко, кримінальної відповідальності за такий вчинок немає, адже жінка не залишила дитину в небезпеці, а передала до медичного закладу.





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Начальниця Служби у справах дітей Крюківської районної адміністрації Кременчуцької міськради Наталія Тупало пояснила ТЪ: якщо особи батьків підкинутої дівчинки не вдасться встановити ні правоохоронним органам, ні соціальним службам, то таку дитину зареєструють за рішенням органу опіки та піклування і нададуть їй статус дитини, позбавленої батьківського піклування. Вона матиме право на влаштування у сімейні форми виховання, тобто її можуть усиновити.





- Дитина буде перебувати зараз у перинатальному центрі, потім відповідно до процедури буде в разі її реєстрації тимчасово влаштована в дитячу лікарню, а потім переведена в Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини. Далі вже буде реалізоване її право на сімейне виховання, - прокоментувала пані Тупало.