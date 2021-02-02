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Надзвичайні новини

Дівчинку підкинули до пологового: у матері це не перші пологи, відповідальності вона не нестиме (додано)

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 7 263 Коментарів: 6

 

У записці мати вибачилася за те, що покинула немовля, але написала, що так склалися обставини

28 січня близько 23.00 біля дверей Кременчуцького пологового будинку у сумці залишили немовля. Про це ТЪ розповів директор перинатального центру Радомир Сербін.


- Подзвонили у двері приймального відділення і залишили сумку, в якій знаходилася новонароджена дитина. Нікого навкруги не було, хто міг її принести, залишили анонімно дитину, - прокоментував пан Сербін. - Зігріли, вона не потребувала ніякого лікування, а лише догляду.


Дівчинка має вагу 2 кг, стан її здоров'я лікарі оцінили як задовільний. 


- У жінки, яка народжувала, це, схоже, не перші пологи. Явно є досвід з дітьми – дитина нормально вдягнута, доглянута, пуповина правильно оброблена. Доношена, стан здоров'я задовільний. Вага при народженні 2050 г. Хоча це нижче норми – яка для доношеної дитини складає 2500 г. Буває, що невелика вага пов'язана з хронічними хворобами матері або її недостатнім харчуванням, – розповів Радомир Сербін виданню Gazeta.ua.


У записці, яка була у сумці, вказувалося ім'я, яким мама хотіла назвати дівчинку, – Мішель, та дата її народження – 27 січня. Також мати вибачилася за те, що покинула дитину, але написала, що так склалися життєві обставини.


Зараз дівчинка забезпечена усім необхідним – памперсами, харчуванням, одягом. Місяць вона знаходитиметься у перинатальному центрі, за цей час на неї оформлять всі юридичні документи як на покинуту дитину. Потім її переведуть у дитячу лікарню.


Працівники пологового будинку заявили у поліцію, на місці події працювала слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції. Слідчі забрали на експертизу сумку та записку.


Радомир Сербін зазначив, що такий випадок, коли дитину підкинули під двері пологового будинку, стався вперше за останні 20-30 років.


Додано:


Наразі ювенальні поліцейські долучаються до цієї справи, нею буде займатися служба у справах дітей, а Кременчуцький відділ поліції з'ясовуватиме причину такого вчинку матері. Як повідомила виданню Gazeta.ua речниця Кременчуцького відділу поліції Анна Васенко, кримінальної відповідальності за такий вчинок немає, адже жінка не залишила дитину в небезпеці, а передала до медичного закладу.


Додано:


Начальниця Служби у справах дітей Крюківської районної адміністрації Кременчуцької міськради Наталія Тупало пояснила ТЪ: якщо особи батьків підкинутої дівчинки не вдасться встановити ні правоохоронним органам, ні соціальним службам, то таку дитину зареєструють за рішенням органу опіки та піклування і нададуть їй статус дитини, позбавленої батьківського піклування. Вона матиме право на влаштування у сімейні форми виховання, тобто її можуть усиновити.


- Дитина буде перебувати зараз у перинатальному центрі, потім відповідно до процедури буде в разі її реєстрації тимчасово влаштована в дитячу лікарню, а потім переведена в Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини. Далі вже буде реалізоване її право на сімейне виховання, - прокоментувала пані Тупало.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: narodna-pravda.ua
Теги: ребенок новорожденные перинатальный центр роддом

Коментарі: 6

187
LYuSIYa:
29 января 2021 11:48

А колись же було спеціальне віконце з дзвінком, чи я помиляюсь?


35 1
235
Andron777:
29 января 2021 11:59

Все буває в житті... Ну слава Богу хоч хватило розуму на смітник не викинути... 


86 1
56
Дядя Вадя:
29 января 2021 13:46

Цитата: Andron777
 хоч хватило розуму на смітник не викинути... 

Лучше бы хватило разума не попасть в эту ситуацию. 

Больше всего непонятно то, что окружающие будут защищать всех нерадивых мамаш и находить им оправдания всегда и везде. Это противоречит здравому смыслу, так как к подобным ситуациям, как правило, приводят не внешние факторы, а именно легкомыслие и наплевательское отношение к отношениям, выбору спутника жизни, планированию детей и т.д.. У таких индивидуумов зачатие происходит без особого планирования и без особого выбора отца, как-то спонтанно и необдуманно, без понимания того что будет дальше, как растить, чем кормить, где жить и т.д..

Это дает основание как минимум не жалеть таких мамашек и даже осуждать. Тут жалко только ребеночка. Он родился там, где оказался нежеланной нелюбимой обузой. ((

 


27 36
224
jondin:
29 января 2021 14:43

Цитата: Дядя Вадя
Это дает основание как минимум не жалеть таких мамашек и даже осуждать. Тут жалко только ребеночка. Он родился там, где оказался нежеланной нелюбимой обузой.

 

в жизни бывает по разному.  вот твои комент дает основание осуждать за его написание.


34 9
435
Туся:
Сьогодні, 18:34

дядя ваня, я повністю згодна з вашими висновками! Як можна кинути свою кровинку! Немає таких обставин, немає! ***! І все цим сказано!!! Що думала ця мандоліна усі 9 місяців? І не захищайте її! Звертаюся до жіночої аудиторії. Чого ж ви родили і не підкинули? Мабудь і на думку жодній такого не спало? На вулиці зима, а як би не вийшли на ганок, або вийшли через пів години, що було б з малям?


7 1
2 615
zzzzzz:
Сьогодні, 19:30

Цитата: Дядя Вадя
основание как минимум не жалеть таких мамашек и даже осуждать
судя по комментам вольвовода его кинула жена с ребенком....поєтому он озлоблен на весь женский пол. 


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