28 січня близько 23.00 біля дверей Кременчуцького пологового будинку у сумці залишили немовля. Про це ТЪ розповів директор перинатального центру Радомир Сербін.
Дівчинка має вагу 2 кг, стан її здоров'я лікарі оцінили як задовільний.
У записці, яка була у сумці, вказувалося ім'я, яким мама хотіла назвати дівчинку, – Мішель, та дата її народження – 27 січня. Також мати вибачилася за те, що покинула дитину, але написала, що так склалися життєві обставини.
Зараз дівчинка забезпечена усім необхідним – памперсами, харчуванням, одягом. Місяць вона знаходитиметься у перинатальному центрі, за цей час на неї оформлять всі юридичні документи як на покинуту дитину. Потім її переведуть у дитячу лікарню.
Працівники пологового будинку заявили у поліцію, на місці події працювала слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції. Слідчі забрали на експертизу сумку та записку.
Радомир Сербін зазначив, що такий випадок, коли дитину підкинули під двері пологового будинку, стався вперше за останні 20-30 років.
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Наразі ювенальні поліцейські долучаються до цієї справи, нею буде займатися служба у справах дітей, а Кременчуцький відділ поліції з'ясовуватиме причину такого вчинку матері. Як повідомила виданню Gazeta.ua речниця Кременчуцького відділу поліції Анна Васенко, кримінальної відповідальності за такий вчинок немає, адже жінка не залишила дитину в небезпеці, а передала до медичного закладу.
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Начальниця Служби у справах дітей Крюківської районної адміністрації Кременчуцької міськради Наталія Тупало пояснила ТЪ: якщо особи батьків підкинутої дівчинки не вдасться встановити ні правоохоронним органам, ні соціальним службам, то таку дитину зареєструють за рішенням органу опіки та піклування і нададуть їй статус дитини, позбавленої батьківського піклування. Вона матиме право на влаштування у сімейні форми виховання, тобто її можуть усиновити.