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Де й о котрій завтра не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 551

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

Третього лютого в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Академіка Герасимовича, 95-204;
  • Гайдамацька, 86-147;
  • Чкалова, 2-20;
  • Білецьківська, 1-66;
  • Пілотів, 17-46;
  • Чумацький шлях, 87-123;
  • Народних ополченців, 1-46;
  • Петра Сагайдачного, 11;
  • пров. Гарматний, 4-27;
  • Калиновий, 1-6;
  • Кріворізький, 3-16;
  • Врожайний, 4-20;
  • Пілотів, 26-49;
  • Петра Сагайдачного, 8;
  • пр. Ополченців, 2-4;
  • Пілотів, 4-25.

З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Академіка Герасимовича, 81-106;
  • вул. Гайдамацька, 72-95;
  • вул. Чумацький шлях, 69-83;
  • вул. Баженова, 1-22;
  • вул. Пілотів, 1-20;
  • вул. Гайдамацька, 59-71;
  • вул. Різдвяна, 71;
  • вул. Шишкіна, 26-28;
  • пров. Шишкіна, 3-29;
  • пров. Рєпіна, 12а;
  • пр. Шишкіна, 2-28;
  • просп. Полтавський, 30-46;
  • вул. Вільної України, 3-40;
  • вул. Платухіна, 5-23;
  • пров. Яснополянський, 3-37;
  • пров. Ягідний, 2-12;
  • пров. Марії Заньковецької, 1-53;
  • пров. Сидора Ковпака, 1-20;
  • туп. Кременецький, 3-18;
  • туп. Дарвіна, 3-15.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії

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