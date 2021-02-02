Все по колу в кінці робочого дня: що подивитись у Дня бабака

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 259

Сьогодні, 2 лютого, міжнародний День бабака. Вважається, що в цей день потрібно спостерігати за бабаком, що вилазить зі своєї нори і по його поведінці визначати коли ж прийде весна.





На біостанції Харківського національного університету імені Каразіна в селищі Гайдари бабак Тимко III, якого традиційно будять у перші дні лютого, спрогнозував прихід весни за шість тижнів.





«Весна вже наступає. Весна буде ранньою, але треба почекати, через 6 тижнів буде тепло», — сказала співробітник біологічного факультету Надія Токарська, яка дістала Тимка з його дерев’яної хатки.





В такий день хочеться знову переглянути фільм «День бабака», де все повторювалося знову і знову. Тож ТЪ зробив підбірку з аналогічних фільмів, де ті ж події повторюються день у день.





Трикутник









«Трикутник» — третій повнометражний кінофільм Крістофера Сміта, містичний трилер виробництва Великої Британії та Австралії. Головна героїня фільму (її роль виконує Мелісса Джордж) виявляється разом з друзями на покинутому лайнері, але вони не одні на цьому кораблі — за ними хтось невпинно стежить.





Лімб









На перший погляд Ліза з її молодшим братом і батьками — абсолютно звичайна сім'я, яка веде спокійне, розмірене життя. Але ніхто крім дівчинки не підозрює, що вони проживають один і той же день вже не в перший раз...





Повторюючи реальність









Сюжетна лінія будується навколо трьох пацієнтів реабілітаційного центру, які застрягли в часі. Що б вони не робили, кожен їх день знову і знову повторює попередні. Перегони, жорстокі вбивства, пограбування, неймовірна пристрасть і суїцид — все лише заради проби нових відчуттів. Адже їх не чекає розплата навіть за найзухваліші вчинки. Або все-таки чекає?





Вихідний код









Солдат на ім'я Коултер містичним чином опиняється в тілі невідомого чоловіка, який загинув в залізничній катастрофі. Коултер змушений переживати чужу смерть знову і знову до тих пір, доки не зрозуміє, хто — винуватець катастрофи.





Щасливий день смерті









Містичний фільм жахів, що вийшов 2017 року. Кожен в універі мріяв потрапити на день народження Тріш, але свято було безнадійно зіпсоване незнайомцем в масці, який вбив дівчину. Тепер проживає своє вбивство знову і знову.





Знову голий









Андерс працює в рекламному агентстві і веде безтурботний спосіб життя. Через черговий конфуз він здається привабливим дочці свого боса, і ось вже у них призначена дата весілля. Вранці, в головний день свого життя, Андерс прокидається голим в ліфті незнайомого будинку, а до весілля залишається всього 2 години. Абсолютно так само починаються і всі наступні дні Андерса...





Матрьошка









Серіал-драмедія 2019 року. Дівчина Надя святкує свій 36-й день народження. Там вона знаходить хлопця і запрошує до себе додому, але після сексу швидко випроваджує його і відправляється в сусідній магазин у пошуках свого кота на ім'я Вівсянчик. Надя помічає його на тротуарі біля парку через дорогу, вона радісно біжить до нього на зустріч - і тут її на смерть збиває машина. Однак, відкривши очі, вона знову опиняється на вечірці. Все це відбувається знову і знову, змушуючи Надю розбиратися, у чому справа.