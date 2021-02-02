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Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Кременчуці зареєстрували 13 нових випадків захворювання на коронавірус

Сьогодні, 21:12 Переглядів: 570

Один кременчужанин помер

Сьогодні, 2 лютого, в Кременчуці зареєстрували 13 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 8 жінок віком від 38 до 76 років та 5 чоловіків віком від 31 до 64 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 12 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а один - лікується в інфекційному шпиталі.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 40 пацієнтів.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужали 5 осіб. На жаль, один пацієнт помер.


Всього зареєстровано 5 700 випадків: одужало 5 350, померло 160.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика

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