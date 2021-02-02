Кременчужанка Дар’я Мещерякова претендує на «президентську» стипендію

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Дівчина за результатами фінального всеукраїнського етапу конкурсу МАН набрала найвищі рейтингові бали й посіла ІІ місце у секції «Англійська мова»



Вихованка Кременчуцької міської філії Малої академії наук Дар’я Мещерякова претендує на отримання стипендії Президента України у 2020-2021 навчальному році. Про це повідомляє Полтавська обласна філія МАН.









Кременчужанка за результатами фінального всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН набрала найвищі рейтингові бали й посіла ІІ місце (секція «Англійська мова»). Її науковим керівником була Оксана Володимирівна Бондар, учителька англійської мови ліцею №17 «Вибір».



Дар’я Мещерякова – випускниця Кременчуцького ліцею №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя, а нині – студентка І курсу Міжнародного університету LCC у Литовській Республіці.