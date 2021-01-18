Дитина-смайлик Кирило Кондрашев потребує допомоги

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 662

Дворічний Кирило Кондрашев з Донбасу потребує допомоги у лікуванні. У хлопчика діагностували спіральну м'язову атрофію (СМА-1). Кожну секунду хлопчик бореться з хворобою, найбільший ворог хлопчика - час. З кожним днем руйнуються мотонейрони, і чим скоріше Кирило отримає «укол життя - Zolgnesma», тим більше шансів відновити всі рефлекси.









Для порятунку життя хлопчика-самйлика підключилися й магазин «Базилік», який має мережу магазинів і в Кременчуці. Вони проводять благодійний розіграш корзинки з солодощами з Польщі. Для цього необхідно купити номерок за 25 грн (4149 4390 4031 2757 Репецька Аліна Анатоліївна) до 25 січня й відправити скрін у групу допомоги @help_children2020.





Звіти про допомогу й підтримку опублікують на інстаграм сторінці хлопчика @kondrashev_kirill та магазина @bazilik_family_.





Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 4149499133908028 (Кондрашева Дар'я Вікторівна), 5168755452151414 (Кондрашев Руслан Геннадійович) МОНОБАНК: 5375 4115 0027 5263 (Кондрашева Дар'я Вікторівна).



