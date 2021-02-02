Більше 70 тисяч гривень втратила кременчуцька пенсіонерка, обмінявши гроші на «нові»

Сьогодні, 08:25 Переглядів: 833

Більше 70 тисяч гривень втратила кременчуцька пенсіонерка, обмінявши гроші на «нові». Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, 84-річна бабуся звернулася 2 лютого.





Пенсіонерка повідомила, що близько 12.30 до її будинку на вул. Вадима Пугачова прийшли дві невідомі жінки ромської національності, які представилися працівницями газової служби. У ході розмови шахрайки повідомили, що потрібно обміняти кошти на нові. У результаті «обміну» бабуся втратила понад 70 тисяч гривень.





За фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження.