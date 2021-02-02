Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1223879
Кременчук5687
Хворі:
Україна165583
Кременчук183
Одужало:
Україна1035372
Кременчук5345
Померло:
Україна22924
Кременчук159
Надзвичайні новини

Більше 70 тисяч гривень втратила кременчуцька пенсіонерка, обмінявши гроші на «нові»

Сьогодні, 08:25 Переглядів: 833

 
Шахрайки представилися працівницями «газової служби»

Більше 70 тисяч гривень втратила кременчуцька пенсіонерка, обмінявши гроші на «нові». Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, 84-річна бабуся звернулася 2 лютого. 


Пенсіонерка повідомила, що близько 12.30 до її будинку на вул. Вадима Пугачова прийшли дві невідомі жінки ромської національності, які представилися працівницями газової служби. У ході розмови шахрайки повідомили, що потрібно обміняти кошти на нові. У результаті «обміну» бабуся втратила понад 70 тисяч гривень. 


За фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження. 

1
Автор: Юлия Волынская
Теги: шахрайство пенсіонери гроші

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх