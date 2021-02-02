Кременчужанин заплатив 200 тисяч гривень аліментів, щоб повернутись за кермо

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 152 Коментарів: 2

Боржники нерідко страждають через свідоме ігнорування заборон, що застосовуються фахівцями юстиції. Зухвале ставлення до власних дітей та законодавства змушує неплатників аліментів ще на українських митницях достроково припиняти закордонні подорожі, відмовляти собі у полюванні, або ж замість комфортної поїздки у власному автомобілі, стояти в черзі до громадського транспорту...

Двоє дітей безвідповідального кременчужанина недоотримали від нього 157 тисяч гривень аліментів, повідомляє сектор комунікації з громадськістю Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.





Спеціалісти Кременчуцького районного відділу державної виконавчої служби здійснили ряд заходів, спрямованих на погашення заборгованості. Окрім арешту банківських рахунків та майна, неплатника обмежили у праві виїзду за кордон, керування транспортними засобами, користування зброєю та полювання.





Чоловік усвідомив прикрість ситуації, в якій опинився, тільки тоді, коли його машина зупинилась на вимогу поліції. У зв’язку з тим, що він порушив встановлену заборону на керування автівкою, представники правоохоронних органів склали щодо боржника адміністративний протокол.





Бажання без перепон керувати автомобілем змусило містянина розпочати виконання батьківського обов’язку. Так, громадянин сплатив не лише заборговані аліменти, а й штраф у розмірі 33 тисяч гривень, котрий також згідно з чинним законодавством було перераховано на користь дітей. Тільки після повного погашення аліментної заборгованості (а це майже 200 тисяч гривень), чоловік знову сів за кермо.