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Кременчук, Освіта

На крісло директора Малокохнівської гімназії №14 претендує дві освітянки

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 487

 

Тетяну Помазан та Ірину Гамбург допустили до наступного етапу конкурсу, де їх чекатимуть співбесіда та тестування

На крісло директора Малокохнівської гімназії №14 претендує одразу дві освітянки. 2 лютого відбулося засідання конкурсного комітету на заміщення вакантної посади директора цього навчального закладу.


Документи на участь у конкурсі надійшли від двох претенденток на посаду – Тетяни Анатоліївни Помазан, яка має більше 10 років загального педагогічного стажу, та Ірини Миколаївни Гамбург, яка пропрацювала в освітній сфері більше 26 років.


Конкурсний комітет на заочному засіданні перевірив документи, надані кандидатками для проходження конкурсного відбору, на відповідність нормативно-правовій базі. Після цього члени комітету погодили участь освітянок у наступному очному етапі конкурсу, де їх чекають співбесіда та тестування.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: директор школы гимназия Малая Кохновка

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