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У Кременчуці нетверезий водій «копійки» пропонував патрульним гроші

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 0

 

Керманич також не мав права керувати автівкою

У Кременчуці нетверезий водій «копійки» пропонував правоохоронцям гроші. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, 18-річного хлопця зупинили 1 лютого на вул. Чкалова за те, що не увімкнув поворотник. 


Правоохоронці встановили, що керманич не має відповідної категорії для водіння автомобілем, а також помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Процедуру освідування він проходити відмовився, натомість почав пропонувати гроші. 


Врешті-решт водій отримав адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідної категорії). 


Також на місце викликали слідчих аби зафіксувати спробу підкупу. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: нетверезий водій ст.130

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