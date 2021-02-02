У Кременчуці нетверезий водій «копійки» пропонував патрульним гроші

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 0

У Кременчуці нетверезий водій «копійки» пропонував правоохоронцям гроші. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, 18-річного хлопця зупинили 1 лютого на вул. Чкалова за те, що не увімкнув поворотник.





Правоохоронці встановили, що керманич не має відповідної категорії для водіння автомобілем, а також помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Процедуру освідування він проходити відмовився, натомість почав пропонувати гроші.





Врешті-решт водій отримав адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідної категорії).





Також на місце викликали слідчих аби зафіксувати спробу підкупу.