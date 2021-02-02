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У Глобинському районі у кювет злетіла фура

Сьогодні, 16:52 Переглядів: 147

 
На трасі зранку була ожеледиця

У Глобинському районі у кювет злетіла фура. Як повідомив «Телеграфу» читач Олег, це сталося у селі Бугаївка. 



Зранку автомобілісти «Drive Help KremenЪ» повідомляли, що на трасі на Київ була ожеледиця. 

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Автор: Юлия Волынская Відео: читач Олег
Теги: дтп аварія фура

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