У Глобинському районі у кювет злетіла фура

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На трасі зранку була ожеледиця

У Глобинському районі у кювет злетіла фура. Як повідомив «Телеграфу» читач Олег, це сталося у селі Бугаївка.









Зранку автомобілісти «Drive Help KremenЪ» повідомляли, що на трасі на Київ була ожеледиця.