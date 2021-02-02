Чи було порушення: триває розгляд справи щодо звільнення ексдиректора КДЮСШ №2 Віктора Кобзистого

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Вчора, 1 лютого, в Автозаводському суді продовжили розгляд справи про звільнення ексдиректора Дитячої юнацько-спортивної школи №2 Віктора Кобзистого. Він позивається до КДЮСШ №2 та Управління молоді та спорту щодо скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі, стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу та стягнення моральної шкоди. Справу розглядає суддя Сергій Нестеренко.









Перед початком розгляду керівник Управління молоді та спорту Олександр Мазур повідомив суду про те, що написав заяву про звільнення. Проте суддя Сергій Нестеренко зауважив, що звільнення не передбачає автоматичного виключення чи неучасті у справі, й навіть після звільнення він несе ту ж відповідальність, що й раніше у даному судовому засіданні.













На це засідання викликали свідків: головного бухгалтера КДЮСШ №2 та представників внутрішнього контролю та аудиту. Проте допитати свідків не вдалося, а лиш детально розглянули акти перевірок. Зазначимо, що саме за одноразове грубе порушення трудових обов'язків звільнили Кобзистого згідно з п.1 ст. 41 КзпПУ. Що саме входить в це одноразове грубе порушення й намагалися розібратися в суді.





Так у січні 2020 року провели аудит за 2016-2019 роки. Внаслідок перевірки виявили ряд порушень: неправильно списаний металобрухт (штанга, ковзани і спортивний тренажер 1970-х років на 1 000 гривень) без процедури Прозорро, при покупці шафи-купе та столу в документах зазначені його частини (тобто не сам стіл, а частини з яких збирали стіл), а також тренер без вищої освіти. Також були проблеми з орендою приміщення, а саме - розміщення бухгалтерії Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на території КДЮСШ №2 без укладання договору. Через 5 місяців, у червні, відбулася друга аудиторська перевірка КДЮСШ №2. Внаслідок другої перевірки Віктора Кобзистого звільнили за одноразове грубе порушення. Хоча на усунення виявлених порушень в січневих актах не було вказано терміну виконання й конкретних дій.





В усіх пунктах був порушений термін притягнення до покарання. Адже притягнути до відповідальності можна протягом місяця, але не пызныше 6 місяців від часу вчинення проступку.





До наступного засідання мають визначити чи прирівнюється посада директора спортивної школи до службовця місцевого самоврядування, адже це може вплинути на форму судочинства, замість цивільного - адміністративне.





На 11 лютого заплановане наступне судове засідання.