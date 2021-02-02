На Полтавщині поліцейський врятував родину з двома дітьми, яка провалилася під кригу

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 423

На Полтавщині поліцейський врятував родину з двома дітьми, яка провалилася під кригу. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавскій області, це сталося 31 січня у селі Березняки Лубенського району.





Старший лейтенант поліції Ярослав Семенець проїжджав повз річку Гребиха на власному автомобілі та побачив у водоймі двох дорослих з дітьми, які з останніх сил чіплялися за кригу. Поліцейський схопив буксирувальний трос і, повільно рухаючись на животі, обережно підібрався до ополонки. Спочатку Ярослав витягнув підлітка, який вже захлинався водою від втоми, потім підняв з води малюка, а вслід за ним – матір та батька.

З’ясувалося, що батьки з двома дітьми (3 та 13 років), гуляли та каталися на санях біля річки. Санчата молодшого сина з’їхали на замерзлу водойму, лід тріснув, і дитина опинилася у крижаній воді. Намагаючись самостійно врятувати хлопчика, батьки разом зі старшим сином також провалилися під лід.

2 лютого начальник поліції Полтавщини Іван Вигівський нагородив Ярослава Семенеця «Знаком Пошани».