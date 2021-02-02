Пенсіонери Міністерства оборони мають можливість відпочити у санаторії

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 244

Кременчуцький об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомляє про наявність санаторно-курортних путівок до санаторно-курортних закладів Міністерства оборони України для безкоштовного санаторно-курортного лікування ветеранів війни (осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни), осіб з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з проходженням військової служби та членів сімей загиблих військовослужбовців, а саме:

ВМКЦ ЦР м.Винниця,

ЦМР та СЛ «Пуща-Водиця»,

ЦВКС «Хмільник»,

ЦМР та СЛ «Трускавецький»,

ЦМР та СЛ «Одеський»

За додатковою інформацією та подачу необхідних документів на отримання путівки від МОУ просимо звертатися до Кременчуцького ОМТЦК та СП у приймальні дні вівторок та четвер за адресою: Кременчук, вул. Генерала Жадова, 6 каб. 41 та за телефоном 3-10-45.