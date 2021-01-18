Скандальна справа триває: ексдиректор КДЮСШ №2 намагається через суд поновитися на роботі

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В Автозаводському районному суді продовжують розгляд справи щодо звільнення директора КДЮСШ №2 Віктора Кобзистого. Віктор Кобзистий позивається до КДЮСШ №2 та Управління молоді та спорту щодо скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі, стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу та стягнення моральної шкоди. Третьою особою у розгляді долучили представників виконкому Кременчуцької міської ради. Справу розглядає суддя Сергій Нестеренко.





Про суть справи





Влітку 2020 року розгорівся скандал у КДЮСШ №2. Мова йде про заміну 12 вікон за бюджетні кошти, за які чиновники хотіли отримати двічі оплату. Віктор Кобзистий звернувся до прокуратури та СБУ, за що поплатився своєю посадою та звільненням по статті.

Ексдиректор КДЮСШ №2 Віктор Кобзистий звернувся до суду після того, як його звільнили згідно з п.1 ст. 41 КзпПУ на підставі акту перевірки (за одноразове грубе порушення трудових обов'язків). Звільнення по статті не дає можливості Кобзистому стати на облік у центрі зайнятості й працевлаштуватися в іншому місті. Тому вже 7 місяців чоловік безробітній.









Також паралельно триває розслідування справ щодо ремонту із подвійною оплатою заміни вікон.









Хід справи





У стінах Автозаводського районного суду розгляд справи вдалося розпочати через 4 місяці. Справа не розглядалася кілька місяців через відпустку судді та лікарняний. Таким чином розгляд справи вдалося почати вже після місцевих виборів. Перше засідання провели 30 листопада, наступні - наприкінці грудня й зараз, 20 січня, у залі Автозаводського районного суду.





Вперше на засідання до суду з'явилися керівник Управління молоді та спорту Олександр Мазур та в.о. директора КДЮСШ №2 Станіслав Шаляпін.





За 4 години судового засідання вислухали позивача Віктора Кобзистого. Він розповів, що йому погрожували з управління спорту, що у разі невиконання певних рішень його звільнять. Проте деталі озвучувати не може, адже це таємниця слідства, яке триває.





Стало відомо, що у січні минулого року був проведений аудит за 2016-2019 роки. Внаслідок перевірки виявили ряд порушень. Серед яких: неправильно списаний металобрухт (штанга і спортивний тренажер на суму одна тисячу гривень) без процедури Прозорро, при покупці шафи-купе та столу в документах зазначені його частини (тобто не сам стіл, а частини з яких збирали стіл), а також тренер без вищої освіти. Також були проблеми з орендою приміщення, а саме - розміщення бухгалтерії Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на території КДЮСШ №2.









На фото ліворуч тимчасово виконуючий обов'язки директора КДЮСШ №2 Станіслав Шаляпін, праворуч ексдиректор КДЮСШ №2 Віктор Кобзистий





За словами ексдиректора КДЮСШ №2 Віктора Кобзистого, він неодноразово звертався до управління з проханням укласти договір про оренду приміщення централізованою бухгалтерією управління молоді та спорту. Приміщення у спортивній школі бухгалтерія орендувала ще з 2016 року. Проте договір уклали лише у серпні 2020 року після його звільнення.





Через 5 місяців, у червні 2020 року, відбулася друга аудиторська перевірка КДЮСШ №2. Внаслідок другої перевірки Віктора Кобзистого звільнили за одноразове грубе порушення. Хоча на усунення виявлених порушень в січневих актах не було вказано терміну виконання й конкретних дій.





При опитуванні в.о. директора КДЮСШ №2 Станіслава Шаляпіна з'ясувалося, що 2016 році він також приймав на роботу осіб без належної освіти. Проте відповідальності не поніс. Також до відповідальності не притягнули головного бухгалтера спортивної школи, а до директора, замість дисциплінарного покарання - одразу застосували звільнення.









На наступне засідання, яке заплановане на 1 лютого, запросили на допит свідків: головного бухгалтера КДЮСШ №2 та представників внутрішнього контролю та аудиту. Також залучать представника Кременчуцької міської ради, яка є засновником Управління молоді та спорту.









Позиція позивача, ексдиректора КДЮСШ №2 Віктора Кобзистого





Віктор Кобзистий через суд бажає поновитися на роботі. Він розуміє, що працювати йому тут не дадуть, проте скасування звільнення по статті надасть йому можливість працевлаштуватися в іншому місті.









Головного суддю Сергія Нестеренка не вперше запідозрюють в упередженому ставленні, тому його у листопаді минулого року позивач намагався змінити. Проте суддя Кривич, яка розглядала позов про відвід судді – залишила позов без задоволення.





Віктор Кобзистий майже на кожному засіданні збільшував позивні вимоги, зокрема в частині середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу. Оскільки розгляд справи затягувався й переносився на місяць – позивач також збільшував позивні вимоги, бо збільшувався термін вимушеного прогулу. А отже й розмір компенсації, на його думку, також мав паралельно збільшуватися. Зараз Кобзистий вимагає поновлення на роботі, виплати середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу та стягнення моральної шкоди у розмірі 50 тисяч гривень.













Позиція відповідача





Директор юридичного департаменту Валерій Мирошніченко представляв у суді позицію третьої сторони – виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Й у грудні минулого року прокоментував:





- Наприкінці року була проведена перевірка, а інша у червні 2020 року. За наслідками цих перевірок у ДЮСШ № 2 було виявлено ряд фінансових порушень. Наприклад, був реалізований металобрухт без дотримання процедури Прозоро. Міська рада у 2018 році прийняла рішення, що всі комунальні заклади та установи у разі реалізації свого майна реалізують через електронні системи. На жаль, керівник підприємства не дотримався цих вимог. Також були маніпуляції з найманими працівниками. По документах були працевлаштовані люди, яких ніхто не бачив. Й ще ряд порушень, які ми будемо озвучувати в процесі судового розгляду… Думаю справа буде довготривалою й дуже швидко її не розглянемо. Тим паче відкрито близько 5 кримінальних проваджень, - зауважив Валерій Мирошніченко.





Начальник Управління молоді та спорту Олександр Мазур та в.о. директора КДЮСШ №2 Станіслав Шаляпін вважають, що звільнення було законним. Й після засідання відмовилися журналістам відповісти на ряд питань, серед яких: чому раніше не укладали договір про оренду приміщення для централізованої бухгалтерії Управління молоді та спорту, також цікавило питання чи вплине об'єднання КДЮСШ №2 та Фавориту на можливість повернення Віктора Кобзистого на посаду директора.









Керівник Управління молоді та спорту Олександр Мазур вперше завітав до суду та розповів чому вважає законним звільнення Кобзистого





Розгляд справи перенесли на 1 лютого в залі Автозаводського районного суду.