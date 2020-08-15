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Кременчук, Політика, Спорт

«Чому мер не йде на допит, а йде з людиною СБУ в нічний клуб?»: мітинг під стінами мерії Кременчука

Вчора, 14:04 Переглядів: 5 994 Коментарів: 11

 

Викладачі та спортсмени вимагали, щоб мера, віцемера та керівника управління спорту доставили у прокуратуру на допит, а також прибрали тиск на викладачів КДЮСШ №2
Фото: Артем Коваленко

 
Сьогодні зранку, 17 серпня, під стінами мерії Кременчука відбувся мітинг. Викладачі та спортсмени вимагали, щоб мера, віцемера та керівника управління спорту доставили у прокуратуру на допит, а також прибрали тиск на викладачів КДЮСШ №2. Люди під стінами скандували: «Малецький, Проценко, Мазур выходи!».


До людей вийшов лише керуючий справами виконкому міської ради Руслан Шаповалов, який сказав, що мер відсутній через самоізоляцію, а віцемер Руслан Проценко та керівник управління спорту Олександр Мазур - відсутні у мерії. Й попрохав направити письмове звернення, на що мітингувальники відповіли, що отримали вже не одну відписку з мерії на їх листи.


Батьки вихованців КДЮСШ №2 розповіли, що підтримують тренерів й не хочуть, щоб чинився на них тиск, адже більшість молодих тренерів вже почали писати заяви на звільнення. Про те, що чиниться тиск на тренерів підтвердили й самі викладачі.


Ексдиректор КДЮСШ №2 Віктор Кобзистий розповів з якою метою зібралися під стінами мерії Кременчука.


- У нас вимоги одні, щоб наша влада нарешті прийшла до прокуратури й дала свідчення... Почався пресинг на тренерів, їх викликають й змушують писати заяву на звільнення за власним бажанням, щоб не було як з Кобзистим, щоб не зіпсувати трудову книжку. Тому ми й прийшли, - заявив Віктор Кобзистий.


Також ексдиректор КДЮСШ №2 повідомив, що поки мер, віцемер та керівник управління молоді та спорту не з'являються на допити, але з'явилося відео, де вони разом з правоохоронцями вирішують питання у неформальній обстановці.


Віктор Кобзистий надав це відео, проте на ньому важко ідентифікувати фігурантів. 


- Коли Генеральна прокуратура приїхала для перевірки нашої прокуратури, також сюди приїхали люди з полтавського СБУ, зокрема Ц*, який вів мене у березні. Під оперативними діями якого я був, й після створення злочину - зник з горизонту. Людина просто зникла й кинула мене напризволяще. Він спочатку мене переконував, що вони (управління спорту, мерія - ред.) навіть не звільнять й не чіпатимуть. І зараз коли він приїхав до Кременчука на перевірку... і в цей же день у «Барбарисі» на узбережжі Дніпра сидять віцемер зі спорту Руслан Проценко, якого цей СБУшник має Ц* має привести на допит, а він з ним п'є. А поруч сидить мер Кременчука Віталій Малецький і сидить майбутній керівник СБУ, прізвище не пам'ятаю. Й вони сидять в «Барбарисі». Ось ці питання ми хотіли задати. Чому мер не йде на допит, а йде з людиною Служби безпеки України в нічний клуб? Може я щось не розумію? - розповів ексдиректор Віктор Кобзистий, який пішов на співпрацю з правоохоронцями.



За словами Віктора Кобзистого чиниться тиск не лише на тренерів, а й працівників КДЮСШ №2.


- Звільнили Євгена Федорова (заступник директора, тренер з баскетболу, а також тренер БК «Кремінь» - ред.), він сказав, що не буде писати доноси. Мазур з управління спорту зателефонував й прохав залишитися у школі, адже юних баскетболістів немає куди дівати. Команду Вищої ліги на наступний день коли мене звільнили, Шаляпін (в.о. директора КДЮСШ №2 - ред.) прийшов й вигнав її зі спортзалу. Чорт з ним цим Кобзистим, при чому тут діти? В чому винні кременчуцькі діти, які відстоюють честь нашого міста? - додав Віктор Кобзистий.

Доповнено


Після публікації матеріалу до «Телеграфу» звернувся в.о. директора КДЮСШ №2 Станіслав Шаляпін, який запевнив, що зі школи за власним бажанням звільнився лише тренер Євген Федоров та секретар.


- Завуч школи звільнився за згодою сторін, тиску на нього не було. Я його запросив до себе й вказав, що є недоліки, щоб пояснив, а він написав заяву на звільнення. Його групу розділили між тренерами. У нас три тренери з баскетболу, плюс ще один за сумісництвом... З тренерів ніхто не звільнявся. Нікого не буду звільняти поки людина працює. - розповів Станіслав Шаляпін. - Щодо баскетбольної команди «Кремінь», то після того як вони знялися зі змагань у залі бігали одна-дві людини. Ходили займали зал, то діти тепер займаються.

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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: мітинг кдюсш ДЮСШ спорт
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 11

3 425
Daniel Mroz:
Вчора, 14:18

Фіолетова шайка вже осточортіла, одні скандали


84 6
1 043
route 66:
Вчора, 14:25

Пора міняти. Тож восени зробіть вірний вибір


75 8
1 650
mangust-1:
Вчора, 15:02

Треба не міняти,а саджати.Слуги ж обіцяли посадки-так що милості просимо!

Фіолетова шайка починала з головних лікарів і вже дійшла до викладачів і тренерів.А все через бажання мати тільки 100% своїх і пиляти безкарно бюджетні гроші.


71 4
916
Angel737:
Вчора, 15:24

Пора міняти. Тож восени зробіть вірний вибір!!!

Люди, голосуйте Осенью сердцем, а не бесплатным печеньком!!!


43 7
328
Andron777:
Вчора, 19:10

До чего уже дошли. Даже на карантине паразитируют прикрываясь самоизоляцией. Дешевая детская отмазка. За кого они вобще народ держат?


34 1
310
wtf100500:
Вчора, 19:29

Кто то обьяснит почему дети с плакатами стоят?)) Еще и со словами что власть обворовывает. А в статье про увольнения. нипанятна.


5 27
175
Zloy_kachan:
Вчора, 19:36

Чет *** мерских не видно. Нечего сказать, или все деньги на выборы ушли и нечем платить. А бесплатно прославлять мера никто не хочет.


25 1
580
vetalman:
Вчора, 19:54

я давно замысливался почему бандиты ездят с ментами на шашлыки и охоту .вроде как не по-понятиям ..но оказалось что понятия для лохов


23 3
262
combat:
Вчора, 20:49

умиляет заметка на "Украинской правде" - "Мер Кременчуга ушел на самоизоляцию", да он у нас герой laughing


27 1
224
Piton78:
Вчора, 23:07

А мер в нас такий прохаваний так вчасно на самоізоляцію пішов! А що в нас інших варіантів для допиту не існує? Яника наприклад онлайн допитували чим Віталька кращий? А то прямо таки бац і все відповідально і швиденько голову в пісок. Як бюджет пиляти то він перший а як відповідати то я не я і хата не моя! Давай "герой" вийди до людей і подивись в очі маски ж очі не закривають! Сцикло!!!!


23 1
323
Чopний Kiт:
Сьогодні, 10:09

Цитата: combat

умиляет заметка на "Украинской правде" - "Мер Кременчуга ушел на самоизоляцию", да он у нас герой laughing

Ну так "Упячка" давно уже в медиа-помойку превратилась, за малый прайс напишет что угодно


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