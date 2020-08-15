На водоймах Полтавщини спіймали п'яних «піратів»

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Цими вихідними відбулися рейди на Кременчуцькому та Кам’янському водосховищах. Захмелілих правопорушників виявили 15 та 16 серпня, поблизу човнових станцій.





Алкотестери в обох випадках показали позитивний результат, - повідомляє Кременчуцький відділ поліції. Відносно чоловіків 47 та 51 років склали протоколи за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення – керування річковими суднами в стані алкогольного сп’яніння.





47-річному водію доведеться також відповісти ще й за агресивні «випади» у бік поліцейських. Порушникові вручили постанову за злісну непокору законній вимозі поліцейського (ст. 185 КУпАП).